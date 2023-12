Vox y PP sacan adelante que Zaragoza sea declarada 'Ciudad por la vida'

Zaragoza será Ciudad por la Vida. Se compromete, con ello, a elaborar una estrategia de apoyo a las familias y a la vida, impulsando la natalidad y la protección a la maternidad. Es la decisión que se ha adoptado este viernes en el pleno municipal, donde los populares han redirigido una moción de Vox de condena al aborto y de "protección de los no nacidos". Es Navidad y la "tradición cristiana", decía la propuesta, nos empuja a "ayudar y proteger a los niños más débiles e indefensos". "No hay nadie más inocente que un bebé y, sobre todo, aquellos bebés que todavía no han nacido", sostenían. Responsables de la Asociación Ainkaren y la Red Madre han explicado a los concejales el trabajo que realizan para intentar que secundaran su propuesta. No han convencido a la izquierda.

Lo que finalmente se ha aprobado es una proposición transaccionada en la que se elimina uno de los puntos más controvertidos, el que proponía que se programaran en Zaragoza "charlas a favor de la protección de la maternidad y la vida".

Con la moción de Vox, transaccionada por el PP, el Ayuntamiento se compromete a "impulsar un programa permanente de información, asesoramiento y acompañamiento integral para las embarazadas que lo requieran, al que podrán dirigirse para obtener "información detallada y objetiva" sobre las "consecuencias psicológicas de perder a un bebé". Se implementará, además, una "línea de ayudas a adolescentes y sus familias, para contribuir a que puedan desarrollar sus embarazos "con libertad y seguridad". El Consistorio apoyará a empresas del tercer sector de asistencia a embarazadas y se fomentarán convenios de colaboración con estas asociaciones.

Eva Torres, concejala de Vox, tras detallar los datos del aborto y las edades de quienes se someten a ellos, ha abogado por una maternidad "consciente y responsable", y ha pedido a la izquierda a que se sumara a una propuesta "en positivo". Elena Tomás, de ZEC, le ha replicado que las mujeres son personas, "no vasijas para tener hijos" y que a Vox les importan los niños antes de nacer, pero una vez vivos "las clases populares les importan menos". El socialista Francisco Galán ha tachado la moción de "machista". "En lugar de oler a Nenuco huele a rancio y neftalina", ha reprochado. Ha cuesionado, también, si habrá premios a la natalidad, "no para el NO-DO, sino para Instagram". La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha defendido el derecho a poder optar por la maternidad y por la "igualdad de oportunidades" a la hora de hacerlo, ha abogado por mejorar la educación sexual y ha apostado por tejer una red para apoyar "a las que quieran ser madres".