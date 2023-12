Las facturas de la luz y el gas suben en 2024: así queda el lío con la TUR vecinal

Una de las decisiones más esperadas del último Consejo de Ministros del año ha sido la relativa al mantenimiento o no de las rebajas en la factura de la luz. Estas se aplican como parte de las medidas del paquete del llamado 'escudo social' del Gobierno central para paliar en parte los efectos económicos de la guerra en Ucrania. De eliminarse todas de golpe hubiera supuesto que los recibos eléctricos subieran un 20% en enero. No se han prorrogado los descuentos, pero como la vuelta a los anteriores se hará poco a poco habrá dos incrementos, Como se producirá de forma gradual, irá subiendo a medida que avance 2024.

Desde la primavera de 2022 y hasta la fecha, se han aprobado un total de siete paquetes de medidas, según recoge el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el que se adoptan medidas para "afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía". En el mismo, el Ejecutivo ha informado que mantiene durante seis meses más la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas "a los consumidores vulnerables en caso de impago y se aplica una fiscalidad reducida para la electricidad, el gas natural, pellets, briquetas y leña", según el comunicado emitido tras la reunión del gabinete.

Las rebajas en la factura en 2023 han sido consecuencia de la bajada de los impuestos que se incluyen en el recibo. Estos han pasado del tipo máximo al mínimo o se han eliminado en algunos casos. El Gobierno argumenta que "durante los últimos meses el precio de la electricidad se ha reducido considerablemente, lo que indica una normalización en el mercado eléctrico".

Estos son los cambios en 2024 y sus consecuencias:

1. El recibo de la luz será más caro en enero

Bombilla encima de una factura. EP

En el caso de la electricidad, este año el Gobierno central bajó el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del tipo máximo del 21% al reducido del 5%. En el recibo de enero los consumidores podrán ver que se aplica un 10%, un 5% más. Este será el porcentaje de este impuesto indirecto que se aplique "durante 2024 sobre todos los componentes de la factura".

Desde la comercializadora eléctrica Selectra han calculado que el incremento medio será de unos 25 euros al año el mes que viene. La compañía llega a este cálculo al señalar que con el IVA al 10% se estima que la factura subirá 2 euros, tomando como referencia una vivienda que consume unos 190 kilovatios hora (kWh) a 0,12 euros/kWh -precio del mercado libre-. "Esto anualmente significaría un aumento aproximado de unos 25 euros, pasando de pagar unos 510 euros anuales a 534", calculan desde la energética.

Además del IVA, en la factura de la luz se paga el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE), que durante este año ha pasado de aplicarse el 5,1127% al 0,5%. A partir de enero se producirán dos incrementos, ambos dejando un tipo reducido, pero más elevado que el que ha habido en 2023. En los recibos se cobrará el 2,5% hasta finales de marzo y el 3,8% hasta que acabe junio.

2. La factura del gas sube en dos veces

En el caso de la factura del gas se ha buscado una forma de incrementar el recibo tratando de esquivar los meses de más consumo. Así, se subirá del 5% al 10% "durante los primeros tres meses de 2024", según ha aprobado el Gobierno. Este será el IVA que se pague hasta marzo, la época donde más se encienden las calefacciones. A partir de ahí se volverá al tipo normal del 21%, por lo que los recibos registrarán un mayor incremento a partir de abril.

Por otro lado, se mantendrá el IVA en el 10% hasta el 30 de junio para pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción.

3. Lío con la TUR vecinal

Radiador con contador individual y válvula termoestática. Francisco Jiménez

El Gobierno ha tardado todo el año en decidir qué hacer con la tarifa específica para comunidades de vecinos que reguló cuando los precios del gas se dispararon. Tenía fecha de caducidad este 31 de diciembre, pero finalmente se ha prorrogado. Los edificios con calefacción central de gas natural que solicitaran la conocida como TUR vecinal, podrán mantenerse hasta el primer semestre del año que viene. Una medida de última hora que ha cogido a algunas comunidades con el pie cambiado porque se habían organizado pensando en la desaparición de esta tarifa más barata.

"Están jugando con nosotros. No les costaba nada haber dicho en octubre decir que íbamos a prorrogar la TUR", critica Antonio Calvo, desde la junta de gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón. Desde el colectivo se pusieron manos a la obra para buscar ofertas en el mercado ya que la anunciada desaparición de la TUR para comunidades podía subirles los recibos hasta el doble en enero.

Ahora piensa en muchos compañeros que "se han pasado octubre, noviembre y diciembre buscando ofertas en el mercado libre, pensando que se acababa la TUR vecinal, que igual no les convencían, pero que han hecho contratos cambiar compañía y ahora vuelta a hacer otros". En junio volverán a estar en la misma situación.

Además, advierte de que no todas las comunidades interesadas se van a poder beneficiar. La medida se recoge en el artículo 38 del decreto quedan excluidos de la prórroga aquellos consumidores que a 1 de octubre de 2023 no hubieran instalado los repartidores de costes o contadores individuales de calefacción y que tampoco hubieran enviado la declaración responsable. Esta se pedía a través de una orden ministerial de 26 de septiembre.

Quienes no estuvieron al tanto de estas exigencias o habían hecho antes el cambio al mercado libre no podrían volver ahora a la tarifa regulada especial. "Ahora hay que explicárselo a los vecinos", señala, ya que es probable que los contratos que se consiguieron en el mercado libre, por buenos que fueran, resulten más caros que la TUR vecinal. Y se plantea qué ocurrirá en junio de 2024, cuando se termina la prórroga. '¿Seguirá o no?', se pregunta.

4. Bono social eléctrico

Por otro lado, se extienden hasta el 30 de junio de 2024 las tres categorías de consumidores vulnerables que pueden beneficiarse de los descuentos directos en su factura con el bono social eléctrico. Los descuentos serán del 40% para hogares trabajadores con bajos ingresos, del 65% para los consumidores vulnerables y del 80% para los consumidores vulnerables severos.

