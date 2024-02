Vox rechaza la prohibición de aparcar motos en las aceras de Zaragoza y pide revisar la nueva ordenanza “de principio a fin”

Vox ha anunciado este martes que votará en contra de la nueva ordenanza de Movilidad si no se revisa “de principio a fin” y se renuncia a prohibir que las motos puedan aparcar en las aceras. Su portavoz en la materia, David Flores, ha reconocido que hay aspectos que han generado “incertidumbre y preocupación” en la formación. “Tiene un marcadísimo y nada disimulado carácter ideológico. Sus cimientos se sostienen sin ningún disimulo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que nosotros rechazamos de pleno”, ha agregado.

Para Vox, el borrador que presentó la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, incluye básicamente “más limitaciones y prohibiciones para coches y motos”. “No es nuestro modelo. Parece más encaminado a promover la inmovilidad que la movilidad. Nosotros queremos garantizar una ordenación y fluidez que la favorezca de verdad”, ha remarcado.

Según Flores, el texto tiene también “un desmedido afán sancionador y recaudatorio”. “No escatima medios técnicos ni tecnológicos para perseguir a los ciudadanos, algo que nos preocupa sobremanera. Se lo hemos transmitido ya al gobierno municipal. Si quiere contar con nuestro apoyo, tendrá que revisar la ordenanza de principio a fin sin ningún género de dudas. Hay que darle la vuelta como a un calcetín”, ha agregado.

En principio, según el edil, Gaudes se ha mostrado dispuesta “a revisar estos aspectos y otros que pudieran ir surgiendo”. “Si el texto se mantuviese como está ahora votaríamos en contra”, ha subrayado. La prohibición de aparcar las motos en las aceras será una línea roja para la formación de extrema derecha. “Hay un principio básico en el derecho, y es que las administraciones no pueden restringir derechos a los ciudadanos a no ser que sea imprescindible y esté justificado. La normativa actual no genera ningún problema. Somos partidarios de mantenerla tal y como está. Pensamos que hay que favorecer la movilidad, no prohibir”, ha aseverado.