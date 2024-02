Un concejal de Vox en Zaragoza asegura que un ciclista "contamina más que un peatón"

“Un ciclista es más contaminante que un peatón” al producir más dióxido de carbono “por el esfuerzo físico”. Es la llamativa frase con la que David Flores, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha defendido este jueves el rechazo de su formación al fomento de la bicicleta en el casco urbano, una declaración que le ha costado duras críticas desde los partidos de la izquierda.

En concreto, Flores ha dicho que “si aceptamos como bueno que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, todos nosotros estamos emitiendo CO2 al respirar”. “¿Quiere decir eso que un ciclista no lo emite? Posiblemente emita lo mismo o incluso más por el esfuerzo físico. Por lo tanto, estrictamente hablando, un ciclista es más contaminante que un peatón porque emite más CO2”, ha aseverado.

Su intervención, no obstante, no ha quedado ahí. El edil ha cargado contra la “cansina” Agenda 2030 y el “timo climático”. También ha arremetido contra la “criminalización” del vehículo particular y el trato que se da a la bicicleta cuando, en su opinión, “sigue siendo un medio de transporte absolutamente minoritario”. “Tratan de imponerla por la vía de los hechos. La han metido con calzador. Debería tener su sitio, pero con el espacio que le corresponde con el uso real que tiene. Lo que no es razonable ni democrático es que quieran imponer esta forma de movilidad. Eso sí es fascismo y totalitarismo”, ha afirmado.

PSOE y ZEC han reaccionado con estupor. El socialista Chema Giral ha ‘felicitado’ a Flores por conseguir “un titular nacional” y ha defendido que Zaragoza es una ciudad “perfecta” para el uso de la bicicleta. “Proporciona eficacia, autonomía y flexibilidad”, ha dicho.

El edil ha instado al gobierno a no eliminar “ni un solo kilómetro de carril bici ni vías pacificadas”, una petición que obedece a la auditoría incluida en los presupuestos de 2024. También en esta línea, la portavoz de ZEC, Elena Tomás, ha advertido de que esta modalidad de transporte “está en peligro” por las políticas que se están aplicando desde la derecha.