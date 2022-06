Cientos de escolares se subirán a la bicicleta y recorrerán las calles de Zaragoza

Niños y padres ya llevan días poniendo las bicicletas a punto. Y es que este domingo se celebra la Bicicletada Escolar. Las calles de Zaragoza se volverán a llenar de vehículos de dos ruedas pilotados por niños de todas las edades acompañados o no por sus familiares. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, quiere promover los desplazamientos de menores en bici por la ciudad y poner en valor el papel de la infancia en el diseño de ciudades más sanas y sostenibles. La Policía local acompañará a los participantes en el recorrido porque la circulación no se detendrá. No será obligatorio que los menores vayan acompañados por adultos.

Habrá diez rutas desde los diferentes barrios para llegar a la plaza del Pilar. La del Actur saldrá de la pasarela del Voluntariado a las 10.00, la de El Gancho del IES Ramón y Cajal a las , la de Parque Goya desde la Avenida General Militar a las 9.30 (que pasa por El Picarral a las 10.00 y por el Arrabal a las 10.15), la de Santa Isabel desde CPI Espartidero a las 9.30, la del barrio de Jesús desde los jardines de Arrizabalaga a las 10.00, la de San José desde Tenor Fleta a las 10.00, la de Torrero desde la plaza Memoria Histórica a las 10.00, la de Valdespartera desde Maquinista de la General a las 10.00, la de Universidad desde plaza de San Francisco a las 10.00 y la de Miralbueno desde el CPI Julio Berne a las 9.30

Será en la plaza del Pilar donde se reunirán todos los escolares. Allí podrán decorar las bicicletas, recoger el dorsal y escuchar el manifiesto. Justo después pondrán rumbo todos juntos hasta el parque Bruil. Se trata de un recorrido de 7,5 kilómetros por las principales avenidas de la ciudad (pasando por Don Jaime I, plaza de España, paseo de la Independencia, plaza de Aragón, paseo de Pamplona, paseo de María Agustín, avenida de César Augusto, Conde Aranda, puente de La Almozara, valle de Broto, puente de Santiago y paseo de Echegaray y Caballero para terminar en el parque Bruil), y es sencillo y apto para todos los ciclistas de todos los niveles.

El objetivo del encuentro del domingo, según sostienen desde el Ayuntamiento, es crear un entorno seguro y de disfrute para que los escolares circulen ese día por las calzadas. El Consistorio señala la necesidad de que se tenga en cuenta a la infancia en el diseño y la movilidad urbana, promoviendo que los entornos escolares sean lugares pacificados y más seguros, con menos coches, contaminación y ruido. Participarán 26 centros escolares además de todos los particulares que se apunten a través de este formulario (pinche aquí). Los menores de 16 años deberán de llevar casco.

Esta fiesta se enmarca dentro del Día Mundial de la Bicicleta que se celebra este viernes. Es un día declarado por la ONU para animar a los Estados miembro a prestar especial atención a la bicicleta en sus estrategias transversales de desarrollo.

También coincidiendo con esta fecha, la Junta Municipal del Distrito Centro ha organizado una campaña de concienciación para premiar a aquellos ciclistas que respeten las normas viales. En concreto, este viernes en un punto ubicado en el Paseo de la Gran Vía, premiará con un timbre a aquellos ciclistas que se detengan en un paso de cebra, que tengan en cuenta que los peatones tienen prioridad y que revisen su bicicleta.