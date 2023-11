La Policía Local de Zaragoza impone 447 multas a bicicletas, patinetes y peatones en su última campaña

La Policía Local de Zaragoza impuso 447 propuestas de sanción a bicicletas, patinetes y peatones durante la última campaña especial que llevó a cabo con el objetivo de concienciar a usuarios vulnerables de la importancia de cumplir las normas de tráfico. Fueron en concreto un 22,3% de las inspecciones realizadas las que acabaron con una propuesta de sanción al detectar los agentes algún tipo de incumplimiento, la mayoría relacionados con circular por zonas inadecuadas.

Según informan desde la institución municipal, se hicieron entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre 2.000 controles y, por tipología, fueron los patinetes los que cometieron más infracciones. Y a mucha distancia, porque los también denominados vehículos de movilidad personal registraron 328 propuestas de sanción, es decir, el 73% del total. Del resto, 77 corresponden a bicicletas y 42 fueron puestas a peatones.

Fundamentalmente, según informan desde la Policía Local, los incumplimientos detectados en bicis y patinetes tienen que ver, sobre todo, por circular por zonas no autorizadas, principalmente por la acera, o por ir más ocupantes de los permitidos. Los agentes también han multado a los conductores que hacían un uso inadecuado de la telefonía móvil o de los auriculares, no permitidos porque incrementan el riesgo de sufrir un accidente.

Además, 14 de las propuestas de sanción cursadas a quienes circulaban en patinete responden a alcoholemias positivas. En cuanto a los peatones, se les ha sancionado por cruzar fuera de los pasos de cebra o cuando estaba para ellos el semáforo en rojo.

"El uso de este tipo de vehículos es sostenible y muy útil en los entornos urbanos, pero hay que tener presente que hay que conocer y respetar la normativa y comportarse adecuadamente", indican desde la Policía Local. Añaden, igualmente, que los conductores de bicicletas y patinetes "no están exentos" del cumplimiento del reglamento general de circulación porque estos medios de transporte también "están reconocidos como vehículos". "Hay que tener presente los lugares por los que se tiene acceso y los que no, y saber que en el momento que el usuario se apea del vehículo se tiene que comportar como un peatón", recalcan.

En este sentido, recuerdan que el objetivo de la campaña era, precisamente, "sensibilizar" sobre el uso responsable de estos vehículos, cuya presencia en las calles no ha parado de crecer en los últimos años. De hecho, el tránsito en los principales carriles bici de la ciudad, como el de Fernando el Católico (el más utilizado con un aforo de 3.580 usuarios), Francisco de Goya, Corona de Aragón o la avenida de Valencia, ha subido alrededor de un 20% en solo unos meses.

En el caso de los peatones, la intención era también hacer hincapié en "el comportamiento adecuado en su tránsito sobre el viario público", por lo que el papel de los agentes también ha sido el de informar "sobre las consecuencias del incumplimiento de la normativa que les afecta".

En la edición anterior de la campaña, que se llevó a cabo el pasado mes de abril, se cursaron 316 denuncias, de las que 231 fueron para conductores de vehículos de movilidad personal, 62 para ciclistas y una veintena para peatones.

Críticas de Zaragoza en Bici

Desde la asociación de Zaragoza en Bici critican el control llevado a cabo por la Policía Local en algunos puntos. Concretamente, el portavoz de la entidad, Javier Tello, menciona las zonas donde se encuentran las paradas del tranvía en Gran Vía y Fernando el Católico o a la altura de la plaza del Emperador Carlos V. Según explica, son ciclables pese a no haber carril bici porque, a diferencia de lo que ocurre en el paseo de Echegaray y Caballero, no hay ninguna señalización que impida a circular en bicicleta o patinete.