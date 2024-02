Un joven acusa a tres miembros de una banda latina de cortarle los dedos con un machete en Zaragoza

El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza ha sentado este martes en el banquillo a tres jóvenes presuntamente vinculados con la banda latina Dominican Don’t Play (DDP) a los que la Fiscalía acusa de cortar los dedos a un vecino del barrio de San José al que querían “lesionar y aterrorizar”. La encerrona se produjo sobre las diez de la noche de 30 de mayo de 2021 cuando la víctima caminaba acompañado de su novia junto al parque de La Granja.

Los autores de la emboscada fueron seis, pero solo fue posible identificar y detener a los tres encausados. Se trata de Pablo M. S., Kevin Alexis A. M. y John Brando S. P. Este último sería uno de los ‘cachorros’ más activos y violentos de los DDP en Zaragoza. En el verano de 2022, la Policía lo detuvo por romper el tabique nasal a un hombre de 30 años para sustraerle el teléfono móvil en el camino de las Torres. Por aquella fechas, este joven, que entonces tenía 19 años, fue también condenado por un delito de asociación ilícita.

Durante la vista, el agredido ha recordado que sus agresores lo increparon y acorralaron en actitud amenazante. El grupo iba armado con machetes y palos, por lo que el joven salió corriendo y se refugió en el bar Atila. Dos de los atacantes que no fueron identificados lo vieron entrar y fueron tras él. La víctima trató de ocultarse tras un armario, pero no le sirvió de nada, porque uno de los atacantes le lanzó un machetazo dirigido al cuello. Por suerte, en una acto reflejo, el primero puso la mano izquierda e impidió un corte mortal. Sin embargo, el filo del arma le causó una “herida compleja” en el segundo y tercer dedo, con sección de tendones profundos y nervios colaterales cubital y radial. Lesiones todas ellas de gravedad por las que fue hospitalizado y tuvo que pasar por el quirófano.

Los acusados, a los que defienden los abogados Olga Oseira y Daniel Romero, han negado este martes su participación en los hechos, así como su pertenencia a los DDP. Pese a ello, la Fiscalía ha mantenido la petición de seis años de cárcel para cada uno: tres por el delito de lesiones (de no apreciar este el juez, propone el mismo castigo por amenazas graves) y otros tres por pertenencia a organización criminal. Aunque el agredido identificó a las seis personas que lo atacaron como miembros de la banda latina DDP, el Ministerio Público entiende que tal circunstancia no habría quedado completamente acreditada durante la instrucción de la causa. Pero de lo que no tiene ninguna duda es de que hubo un concierto de voluntades entre los investigados para perpetrar la agresión.

Según la Fiscalía, todo sucedió muy rápido, en “apenas un minuto”. Cuando se produjo el ataque dentro del bar, los tres encausados estaban guardando la puerta para impedir que nadie pudiera entrar y auxiliar a la víctima o impedir que esta huyera. Al parecer, el acusado Pablo M. S. llegó a tirar al suelo a la novia del joven acuchillado para evitar que llamara a la Policía.

Una vez conseguido su objetivo de amedrentar y lesionar a la víctima, los agresores consiguieron huir. Las asistencias médicas trasladaron después a urgencias al herido, quien tardó 164 días en recuperarse, mes y medio impedido para sus cometidos habituales. Además de las penas de cárcel y medidas de alejamiento, la acusación particular solicita una indemnización de 7.380 euros por los días impeditivos y otros 2.600 por las secuelas.