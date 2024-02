Cuatro planes para disfrutar del fin de semana de Carnaval en Zaragoza

Llega el fin de semana más colorido y animado del año. El Carnaval inunda las calles de la capital aragonesa con diversas actividades, pero si te apetecen otros planes, estos días vienen cargados también de conciertos.

Morgan en la Sala Oasis

La banda madrileña sigue de gira con su último lanzamiento, ‘The river and the stone’, con el que no han parado de llenar salas en cada ciudad. En esta ocasión hacen parada en la Oasis, donde aún quedan entradas.

El ya reconocido grupo se ha afianzado en la industria musical con un sonido íntimo y con una discografía mayoritariamente en inglés. Este viernes, 9 de febrero, a las 22.00, se podrá disfrutar de sus temas ‘Home’ o su éxito en español ‘Sargento de hierro’.

Tributo al rey del pop

El mayor tributo al rey del pop, Michael Jackson, hace escala en Zaragoza. Es un espectáculo visual y vocal en el que se recrea la gira de despedida que tenía preparada el estadounidense antes de su fallecimiento en 2009.

Grandes éxitos de su carrera como ‘Beat it’, ‘Jam’, ‘Billie Jean’,’Thriller’ o ‘Smooth Criminal’, acompañado de una gran puesta en escena con vestuarios, coreografía y efectos visuales similares a los originales, se podrán disfrutar este viernes, 9 de febrero, en el Auditorio de Zaragoza a las 20.30. Las entradas están volando, no te quedes sin la tuya.

Hens en la Sala Oasis

El cantante pop Hens hace parada en la capital aragonesa con su gira ‘No me odies tanto tour’ con la que lleva desde octubre recorriendo toda España. Se consagró como artista con su primer álbum ‘Hensito’ y ahora llega pisando fuerte con su segundo álbum de estudio.

Hens actuará el sábado 10 de febrero en la Sala Oasis, a las 22.00, y aún quedan entradas para cantar con el artista sus conocidos temas ‘Batmovil’ o ‘Hablando en plata’.

Desfiles de Carnaval

Uno de los eventos más esperados de este fin de semana es el Carnaval. Zaragoza se llenará de color, disfraces y diversión. Si quieres ser parte de ello no te pierdas el gran desfile el sábado a las 19.00. La multitudinaria comparsa hará su recorrido por la plaza de San Miguel, Coso, plaza de España, calle Alfonso y Plaza del Pilar, donde se podrán ver muchos disfraces, grandes carrozas y diversos espectáculos.

Y al día siguiente, a las 12.00, los más pequeños también podrán disfrutar de un desfile dedicado a ellos. El pasacalles infantil recorrerá la calle Alfonso hasta llegar a la Plaza del Pilar, donde se realizará el pregón a cargo del Conde de Salchichón, el Caballero de la Hornilla, Don Carnal, Doña Cuaresma y la Mojiganga. A continuación, se podrá disfrutar de diferentes espectáculos y actividades para niños.