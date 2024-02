La banda Morgan lleva a la Oasis su cátedra de pop-rock preciosista

Morgan, una de las bandas más excitantes del pop nacional, regresa a Zaragoza este viernes 9 de febrero para actuar en Oasis Café Teatro (22.00, 30 euros en Wegow y taquilla). Con muchos seguidores en la plaza, la banda madrileña está concluyendo su actual gira; tras la cita zaragozana les quedarán otras cinco en la Jimmy Jazz de Vitoria (este sábado 10), la Zentral pamplonesa (16), Santander (17), Almería (23) y, por último, la sala Mamba en Murcia (24).

La vocalista del grupo, Nina de Juan, habla con nostalgia de lo vivido sobre los escenarios durante esta gira. “Vamos despidiéndonos de dos años y medio tocando estas canciones y, desde luego, no queríamos acabar sin volver por Aragón y, en este caso, Zaragoza. En la sala Oasis resumiremos un poco todo lo más emocionante que nos ha pasado en estos años dando vueltas con ‘The river and the stone’, que ha sido mucho”.

El álbum se gestó en pandemia, y salió al mercado en 2021. “Fue muy raro todo, para nosotros y para todo el mundo. En cuanto a lo creativo, la cosa salió adelante cuando finalmente pudimos juntarnos y dedicarle tiempo de calidad a trabajar las canciones juntos. Al final salió lo que queríamos, algo bonito de una circunstancia terrible para el mundo, y como nos dejamos la piel, el resultado fue más gratificante. Estamos orgullosos del disco que salió”.

Morgan también tiene un sitio en el corazón (colectivo: los del grupo laten juntos a menudo) para cierta pequeña sala oscense que resiste ahora y siempre a esa invasora indeseada llamada Lógica y apellidada Aplastante. “La Oasis es un sitio increíble, pero no queremos olvidar a la gente de El Veintiuno: es una sala muy especial. Cuidan la música un montón, y la verdad es que se toca muy a gusto”.

Música: ni redención ni rendición

Nina de Juan no saca la espada ni reniega de las nuevas tendencias en la música española. “No me siento salvadora de nada, en absoluto. Las etiquetas no es algo que nos guste en Morgan: hacemos lo que hacemos de manera natural, es lo que nos sale, y no atendemos al asunto de los géneros. Simplemente no ponemos puertas al campo: no tiene sentido. Me cuesta tanto componer que intento ser lo más libre posible, cero quisquillosa. Una vez armada la estructura, sí me atrevo a meterle mano”.

Lo de la música es un flechazo desde la cuna para Nina. “Tengo mis propios recuerdos felices, como un concierto de Extremoduro al que fui con mis amigas: tendría 14 ó 15 años y que fue una experiencia casi religiosa. No he tenido ocasión de hablar con Robe, y casi mejor, porque sería complicado explicar con palabras lo que sentí. En casa la música es algo clave, mis padres son músicos y tanto mi hermana como yo crecimos en ese ambiente: si no hubiera elegido esta profesión, quizá habría sido profesora, o diseñadora… algo relacionado con la creatividad”.

Nina de Juan no quiere retirarse nunca. “Me encanta esto. Y eso que no puedo pedir mucho más de lo que ya ha llegado, hemos tenido mucha suerte y es una alegría haber podido tocar en sitios increíbles. No me gusta la idea de ser demasiado ambiciosa. Algún festival de verano en el extranjero estaría bien, pero tampoco es una obsesión”.