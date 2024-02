Los futuros vecinos de la avenida de Cataluña piden paneles contra el ruido del ferrocarril

La junta de distrito del Rabal ha trasladado a la Delegación del Gobierno en Aragón la necesidad de instalar pantallas acústicas en el puente del ferrocarril de la avenida de Cataluña para reducir los niveles de ruido, una obra que correspondería al Adif, titular de la infraestructura.

Una de las nuevas promociones que se están construyendo está a escasos metros del trazado, circunstancia que podría terminar generando afecciones a decenas de familias. Sobre todo teniendo en cuenta el volumen de mercancía que se mueve por la noche. "Poner pantallas no tendría un coste excesivo y sería fácil de hacer. No sería la solución absoluta, pero al menos, ayudaría. Nosotros, como junta, ya nos hemos hecho cargo y hemos dado traslado", apunta su presidente, Horacio Royo.

Por el momento no han obtenido respuesta. No obstante, desde la junta creen que las pantallas terminarán "siendo necesarias", ya que, si no se instalan, "habrá quejas" por parte de los nuevos vecinos una vez que entren a vivir por el ruido.

"Te crea un cierto temor"

Sofía Martínez, una de las futuras inquilinas del bloque de Viviendas de Protección Oficial (VPO) más cercano a las vías, admite que existe incertidumbre entre los nuevos propietarios. "Te crea un cierto temor por cómo va a afectar a tu vida. Desde la promotora nos han dicho que no habrá problemas, pero hasta que no entremos no sabemos hasta qué punto puede repercutir", razona.

Aunque todavía no tienen fecha para la entrega de llaves, todo apunta a que será a principios de 2025. Cuando compraron el piso sabían que iban a tener al lado las vías del tren. "En ese momento nos tranquilizaron. A la hora de elegir, de hecho, optamos por la zona más alejada", reconoce.

Cree, pese a todo, que instalar pantallas antirruido podría ayudar a que el tren "no se escuche tanto" y sería especialmente beneficioso para quienes vivirán en los pisos más cercanos. "En total seremos 64 propietarios. El bloque tiene cinco escaleras y hace forma de U. Hay gente que tendrá las vías más cerca", dice.

En su caso, la decisión de mudarse a la avenida de Cataluña obedeció, principalmente, al hecho de que se esté construyendo vivienda de obra nueva y al precio. "Soy de La Jota y quería quedarme aquí. La reforma integral fue otro punto a favor", admite.