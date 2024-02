La avenida de Cataluña estrena su nueva imagen con aceras más amplias y zonas verdes

Ha costado 33 años, pero la nueva avenida de Cataluña ya es una realidad. La primera fase de la reforma integral, que abarca un tramo de 500 metros y una superficie de 23.890 metros cuadrados, se ha inaugurado este viernes con la “ilusión” de dejar atrás la imagen de la antigua carretera nacional, degradada y sin apenas espacio para el peatón. En su lugar hay aceras mucho más amplias, zonas verdes, juegos infantiles, aparcamientos y carril bici.

“El cambio es absoluto”, ha asegurado la alcaldesa, Natalia Chueca, que ha estado acompañada por representantes vecinales, el presidente de la junta de distrito, el socialista Horacio Royo, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, y la que fuera responsable de Infraestructuras la pasada corporación, Patricia Cavero.

Según la alcaldesa, esta reforma, en la que se han invertido 4,4 millones de euros, “marca el camino hacia una ciudad con un urbanismo del siglo XXI”. “Ahora hay aceras y árboles donde antes solo había cemento”, ha destacado la regidora. Las obras han terminado “un mes antes de lo previsto”, algo “de agradecer”, según Chueca, dadas las molestias que este tipo de proyectos suelen causar a los vecinos. El resultado es una calle con dos carriles de circulación por sentido, aceras “100% accesibles” de entre 10 y 12 metros de anchura, un carril bici segregado y 17 zonas ajardinadas con bancos en las que se han plantado 76 árboles.

Otra de las novedades son las zonas de seguridad vial, una banda pintada de color rojo que separa el carril bici de la zona de aparcamiento para coches y motocicletas, garantizando la seguridad de los ciclistas. “El asfalto estaba machacado y ahora habrá una calzada en firme. Además, se ha cambiado todo el alumbrado por bombillas led de bajo consumo para mejorar la visibilidad y la seguridad de la zona. Es un espacio mucho más humano”, ha subrayado.

También se han cambiado las marquesinas, pero tan importante como lo que se ve es lo que está oculto al ojo humano. “Se han cambiado todas las tuberías para asegurarnos de que no haya roturas”, ha apuntado la alcaldesa.

A este tramo, comprendido entre la Z-30 y la calle del Veintitrés de Abril, se unirá en los próximos meses la segunda fase, que renovará por completo la zona bajo las vías del ferrocarril, donde se creará una rotonda. El Ayuntamiento, no obstante, ya mira más allá. Chueca ha asegurado que existe un “compromiso firme” por dignificar los tres kilómetros de la avenida de Cataluña. “Nos ponemos a trabajar en la tercera fase para que las obras no paren. Vamos a ir paso a paso. No nos gusta hacer chapuzas”, ha agregado.