Los vecinos de la avenida de Cataluña, ante su gran transformación: "Está quedando de cine, pero debería haberse hecho hace años"

Las obras de la primera fase de la avenida de Cataluña están ya a escasos días de terminar. Sus vecinos llevaban esperándolas "años", y el resultado no puede ser más prometedor. "Está quedando de cine. Va a suponer un cambio brutal, hacía mucha falta", comentaba ayer Óscar Villar, residente "de toda la vida". También lo ve así Cristina Ferrer, que se mudó a la zona hace ocho años. "Nos acaban de decir que abrirán la semana que viene o a principios de febrero. Tenemos muchas ganas, va a revalorizar el barrio", decía.

Los últimos meses han estado marcados por las afecciones. Especialmente para quienes se mueven en transporte público, que han tenido que andar más para coger el bus. En las últimas horas, no obstante, ya se ha recuperado alguna parada en sentido centro.

Aunque los operarios siguen trabajando mañana y tarde, los cambios saltan ya a la vista, con nuevas zonas ajardinadas, unas aceras más anchas y carriles recién asfaltados. "Parece que está quedando muy bien, lo de antes era tercermundista. Solo espero que terminen todo en condiciones y no dejen así el empalme del tramo nuevo con el antiguo. He preguntado y me han dicho que, en principio, no tienen intención", lamentaba José Ignacio Gimeno, vecino de la avenida desde hace más de dos décadas.

Para el presidente de la asociación de vecinos de La Jota, Juan Andrés, la zona "está cambiando para muy bien". "Aunque con muchos años de retraso. Es una lástima que haya que esperar todavía a la rotonda. Debería haberse incluido en la primera fase, es fundamental para la entrada a los polígonos y para la gente que va por el cinturón", agregó.

La reforma integral coincide, además, con la construcción de varias promociones de viviendas. "Antes no se podía porque las infraestructuras de agua y vertidos no estaban en condiciones, pero al renovarlas, los constructores se han animado. Estamos a apenas diez minutos del centro", dijo.

El cambio, aseguró, va a ser radical respecto a la avenida de Cataluña de hace 30 años, ya que antes había tramos que, o no tenían acera, o apenas llegaban a los 70 centímetros de anchura. "Ahora va a haber carril bici y unas zonas verdes que ayudarán a reducir el calor en verano. Sí echamos en falta algún árbol más. Va a ser una zona muy amplia y, teniendo en cuenta las temperaturas que se alcanzan en Zaragoza, habrían dado algo más de sombra", razonó.