El camionero que por una imprudencia mató a tres personas en Pina de Ebro no irá a prisión

Hernán A. V. el camionero que causó un accidente en la N-II que se cobró la vida de tres personas de la misma familia, no entrará en prisión. El chófer acudió este viernes a la Ciudad de la Justicia para ser juzgado como autor de tres homicidios por imprudencia grave y un delito de lesiones que sufrió el conductor de un tercer vehículo que se vio implicado en el siniestro. En un principio, se enfrentaba a penas de entre cuatro años de cárcel -que pedía la Fiscalía- y seis que solicitaban los familiares de las víctimas, los cuales también estaban presentes en los pasillos del juzgado.

Durante la vista oral no se discutían las indemnizaciones, pues de estas ya se hicieron cargo hace un tiempo las aseguradoras Mapfre y Generali. La cuestión clave era la pena de cárcel y la posibilidad de que esta superara el límite que permite a los jueces suspenderla y no entrar en prisión si no se vuelve a delinquir.

Finalmente, tras llegar a un acuerdo con la representante de la Fiscalía, la acusación particular, ejercida por el letrado Iván García Navarro, y la defensa, a cargo de la abogada Olga Oseira, se aceptó por todas las partes que sea condenado por tres delitos de homicidio imprudente a un año de cárcel por cada uno de ellos, pena que será suspendida, y a seis meses de multa (720 euros) por un delito de lesiones, además de la retirada del carné de conducir durante nueve años y medio.

El accidente se produjo el 22 de noviembre de 2022 en el kilómetro 370 de la carretera N-II, a la altura de Pina de Ebro, que en esa fecha estaba en obras y se había instalado un semáforo para dar paso alternativo a los vehículos. Sobre las 14.00, un Renault Kadjar, conducido por Gabriel I. P., de 74 años, y ocupado por su esposa, Mª Josefa L. M., de 71, y la de la madre de esta última, Florentina M. D., de 93 años, llegó a ese punto y se detuvo al encontrarse la fase del semáforo en rojo.

Tras ellos circulaba un camión articulado conducido por Hernán A. V. quien, sin prestar la debida atención a la carretera ni a las múltiples señales de advertencia que había encontrado en su recorrido, visibles a 1.600 metros del lugar del impacto.

Por causas que después el conductor no logró explicar y que atribuyó a una pérdida, supuestamente momentánea de la consciencia -dijo que se quedó "en blanco"- no frenó en ningún momento y colisionó contra el turismo ocupado por la familia. El vehículo fue arrastrado por la calzada y, debido al fuerte impacto y a la fricción con el asfalto, el turismo se incendió causando la muerte de los ocupantes del turismo, quienes no tuvieron la mínima oportunidad de supervivencia.

Además, como la cabeza tractora del tráiler quedó destruida por el fuego resultó imposible acceder al tacógrafo para obtener datos de la velocidad a la que conducía y analizar los tiempos de descanso, que se hubieran podido registrar en el tacógrafo.

El autor de la imprudencia era un conductor profesional, veterano y con muchas horas al volante, por lo que se llegó a sospechar de que se distrajo por fatiga, falta de sueño o exceso de trabajo. El causante del accidente dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas.