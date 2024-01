Un enfermero drogado hiere de gravedad a su acompañante en un accidente tras salir de trabajar

Conducía con exceso de velocidad y no le dio tiempo a frenar su motocicleta para evitar colisionar contra el turismo que le precedía. Tanto el conductor como su acompañante, una mujer, cayeron al suelo y sufrieron lesiones. Las de ella fueron de tal gravedad que tardó 313 días en curar y le han quedado secuelas.

En las pruebas que practicó la Policía Local de Zaragoza al conductor dio negativo en alcohol, pero la sorpresa llegó cuando en los análisis de sangre dio resultados positivos a opiáceos, cocaína, metadona y benzodiacepinas.

La Fiscalía lo acusa de un delito de lesiones culposas en concurso con otro contra la seguridad vial y solicita una multa de 6.480 euros por el primero y cuatro años de privación del derecho a conducir y 30.875 euros de indemnización.

Sin embargo, la acusación particular pide para el acusado un año de cárcel –seis meses por lesiones por imprudencia y otros seis por un delito contra la seguridad vial– así como la privación del permiso de conducir durante cuatro años y el pago de 34.682 euros a la víctima por las lesiones y secuelas funcionales y estéticas. De las indemnización responderá la aseguradora, en este caso, Mapfre.

El accidente se produjo en 2021 en el barrio de Parque Goya de la capital aragonesa. El conductor, enfermero de profesión, había salido de trabajar de un hospital y, a pesar de las sustancias consumidas, cogió su motocicleta y con él se montó una acompañante. Sobre las 10.30 circulaba por la Ronda de Boltaña y al acceder con exceso de velocidad a la intersección con la avenida de las Majas de Goya, impactó contra la parte lateral posterior del vehículo que le precedía y que había frenado antes de entrar en la rotonda que hay en ese punto.

Los agentes que elaboraron el atestado dejaron constancia de que el motorista presentaba una conducta eufórica, el habla titubeante y pastosa, repetía las frases, tenía el rostro pálido y la reacción pupilar era lenta. Aunque estos síntomas podrían indicar un consumo de alcohol, lo que comprobaron posteriormente es que en sangre llevaba opiáceos (más de 2.000 ng/ml), cocaína (1.704 ng/ml), metadona (576 ng/ml) y benzodiacepinas (3.747 ng/ml).

A consecuencia de la caída, la mujer sufrió varios traumatismos y tiene secuelas tales como un síndrome postconmocional, pérdida de agudeza auditiva, algias cervicales y pélvicas. No obstante, la abogada del conductor, Carmen Sánchez, solicitará la absolución porque mantiene que la ingesta de drogas no fue la causa del accidente. Alega que, en todo caso, habría una concurrencia de culpas puesto que las lesiones sufridas por la acompañante fueron resultado de no llevar sujeto el barbuquejo del casco, que se soltó en la colisión.