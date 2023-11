Proyectos de viviendas junto a espacios protegidos: de Averly a la clínica del Doctor Lozano

"Esto es la antigua fundición de Averly, uno de los patrimonios industriales más grandes de España", le explicaba un vecino a otro en el paseo de María Agustín de Zaragoza. De fondo, asoma una grúa y una construcción "monstruosa" de un edificio que albergará 125 viviendas y tendrá 13 plantas. A escasos metros, donde antes estaba el Cuartel de Caballería ahora hay movimiento de tierras para levantar otros tantos inmuebles, con la peculiaridad de que el portal será un antiguo portón por el que entraron las tropas francesas en 1808. En Zaragoza abundan los proyectos que "amenazan" el patrimonio de la ciudad, que terminan o bien enquistados o bien saliendo adelante tras muchos años e intentos, pese al empeño de vecinos y asociaciones.

El debate se ha reactivado después de la aprobación del plan especial de un proyecto para construir un edificio en la parcela trasera de la clínica del Doctor Lozano, una casa señorial obra del arquitecto Félix Navarro, Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. Los vecinos alegarán, por tercera vez, la edificación de este bloque, que ya se intentó en 2006.

La intención era levantar a la altura de los números 2 y 4 de la calle de Mariano Lagasca un inmueble residencial de doce plantas, frente a las cuatro que tienen la mayoría de los edificios del entorno. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) frenó entonces la operación tras una denuncia de los vecinos y volvió a hacerlo por segunda vez el año pasado. Posteriormente, se redujo a ocho plantas. Sin embargo, el juez determinó que el proyecto debería haber pasado antes por la Comisión Provincial de Patrimonio, ya que también está protegido el número 5 de la misma vía. Ya cuenta con el visto bueno.

Parte trasera de la clínica del Doctor Lozano, donde se proyecta un edificio de viviendas. H. A.

Recreación del proyecto de edificación en la calle de Mariano Lagasca, junto a la clínica del Doctor Lozano. H. A.

Solar de la parte trasera de la antigua clínica del Doctor Lozano. Oliver Duch

En este caso, el principal problema no sería el edificio que se quiere proyectar, sino todo lo que ello conllevaría. Los vecinos, que alegarán una tercera vez, critican que el nuevo bloque de viviendas rodearía la antigua clínica y dejaría ‘encajonadas’ las viviendas de la trasera del número 20 del paseo de Sagasta, que dan justo al solar y que se encontrarían ahora con un edificio a escasos metros de sus terrazas y balcones. También denuncian que la fachada lateral del edificio situado en el otro extremo, en Lagasca, quedaría oculta.

"Va a perder por completo la escala a la casa al lado de lo que se está planteando y toda esa parte trasera de lo que era el jardín. Con este edificio puede pasar algo similar a lo que ocurrió con Averly, que fue una aberración. Estuve muy en contra en su día porque me pareció que se perdió el bien industrial más importante de Zaragoza y la fundición histórica más importante que quedaba en toda España", explica Alberto Sánchez, arquitecto experto en Patrimonio. El proyecto de esta zona entre el paseo de María Agustín y de Escrivá de Balaguer tampoco estuvo exento de polémica.

De hecho, la idea de transformación de la antigua fundición de Averly llegó a los despachos del área de Urbanismo del Ayuntamiento en el año 2013, de la mano de la promotora Brial. Pasaban los años y la lucha seguía entre vecinos, asociaciones y entidades, ya que la DGA se negaba a catalogar la fundición como Bien de Interés Cultural, la única vía que quedaba para que sus edificios históricos no fueran derribados. Finalmente se conservaron el taller de ajustes, el antiguo jardín, el edificio de oficinas y un edificio de viviendas catalogado. Se preveía que las obras comenzaran en 2019 y los pisos se entregasen en 2023, pero los plazos se han retrasado considerablemente hasta tener terminada la zona residencial en 2025.

"La clave está en que la nueva intervención y la arquitectura se pongan al servicio de lo que existe y no al revés" (Sergio Sebastián, arquitecto)

Planos de cómo quedará la urbanización de la antigua fundición de Averly. Brial

Las obras de ampliación de la acera del paseo de Escrivá de Balaguer, junto a Averly. Oliver Duch

Recreación de la fachada de los pisos de Averly, en la cara del paseo de Escrivá de Balaguer. Brial

Obras en la antigua fundición de Averly, en el paseo de María Agustín. H. A.

Averly sirve de muestra para demostrar que este tipo de proyectos deben pasar por procelosas tramitaciones hasta que puedan ser aprobados (por temas de patrimonio, de reparcelaciones...) y suelen conllevar retrasos. La intención -la mayoría de las veces- es "cerrar cicatrices urbanísticas", como defiende la promotora Brial con la antigua fundición, al intervenir en solares y parcelas totalmente abandonadas desde hace años. Lo que critican expertos y arquitectos es el hecho de "tener poco en cuenta el entorno histórico" al levantar edificios de viviendas tan grandes y con estética moderna, chocante con la arquitectura de antaño.

"Me parece que no hay un ejemplo bueno de estos saltos brutales de escala en los que la inclusión de un edificio tan desproporcionado se encaje con los valores históricos de la zona", detalla Sánchez. Pero, ¿es posible conseguirlo? El arquitecto Sergio Sebastián explica: "Haría falta tener un buen inventario de todos los edificios históricos de la ciudad, no solo de la ficha de catalogación patrimonial, no solo con el objeto de su historia y evolución y todos los condicionantes, sino incluso de poder plantear un análisis viable de posibles actividades o implantación de nuevos usos".

"La clave está en que la nueva intervención y la arquitectura se ponga al servicio de lo que existe y no al revés. Hay que atender a la singularidad de su historia y entender la excepcionalidad y a partir de ahí intervenir, con certezas, sabiendo lo que hay", añade Sebastián. Los edificios se han adaptado a todo tipo de momentos históricos, por lo que este experto cree que se debe tener en consideración y actuar en consecuencia. "Nosotros tenemos que continuar el relato, sumar una capa más. Esto requiere una actitud de cierta modestia, cierto respeto hacia el bien", dice.

"Me parece que no hay un ejemplo bueno de estos saltos brutales de escala en los que la inclusión de un edificio tan desproporcionado se encaje con los valores históricos de la zona" (Alberto Sánchez, arquitecto)

La promoción de viviendas situada en el antiguo Cuartel de Caballería, junto a la Plaza de Toros. Gestihabitat

Obras en el antiguo Cuartel de Caballería, en el paseo de María Agustín. A la izquierda asoma la única parte del muro que se va a conservar, el portón. H. A.

Esto requiere, declara, una "intención" por parte de todas las entidades: promotora, Ayuntamiento y arquitectos. "La consideración hoy en día de los entornos de los monumentos no solo debe atender a cuestiones visuales, también hay acepciones que son incluso físicas: cómo se altera el propio terreno, o cómo se alteran los posibles niveles freáticos, que físicamente pueden llegar a actuar negativamente en el propio edificio", manifiesta.

El caso del antiguo cuartel

Un caso similar a los anteriormente citados se encuentra a escasos metros de Averly. La historia se repite. Un gran solar abandonado desde hace años, pero rodeado de bienes históricos. En esta ocasión, el antiguo Cuartel de Caballería. Nuevamente, asociaciones como Apudepa reclamaron en un inicio que se conservase todo el muro situado entre la plaza de Toros y María Agustín cuando el proyecto salió a la luz. La promotora, Gestihabitat, y el Ayuntamiento, pactaron conservar el portón (no estaba protegido) por el que entraban las tropas francesas en la batalla de las Eras en 1808.

Allí se levantarán 117 pisos en un edificio de hasta ocho alturas (se pudo ganar una más gracias al derribo del muro) y áticos. Esta promoción de inmuebles de lujo también supuso el cierre de otra cicatriz urbana muy próxima al centro de la ciudad, que no encontró un proyecto adecuado en 30 años, pero se cuestionó la intervención en otro de los bienes históricos.

El portón será como una especie de portal para las viviendas, que también sufrieron un retraso en su entrega ya que durante el movimiento de tierras la promotora encontró dos cubos monumentales de la antigua muralla medieval, además de restos humanos. Ahora están protegidos y cubiertos para hacer las obras perimetrales y la nueva calle prevista, pero serán conservados ‘in situ’, ocupando dos plantas del sótano, en las condiciones ambientales y de iluminación que marque la Comisión de Patrimonio para garantizar su adecuada conservación. Serán visitables.