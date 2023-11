El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha la comisión que investigará la prórroga del bus

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha este jueves la comisión que investigará la prórroga del contrato del bus. Según se ha acordado en junta de portavoces, se constituirá a principios de diciembre, previsiblemente entre el día 1 y el 5. Antes, los grupos municipales deberán elegir a sus vocales y concretar sus peticiones de información.

El calendario y los comparecientes se fijarán una vez se constituya, aunque la idea es que sea una comisión viva, por lo que se podrán incorporar más a posteriori. El popular Ángel Lorén, que será quien la presida, ha asegurado que la comisión –aprobada con los votos de PSOE, Vox y ZEC–, "no va a tener ningún tipo de sorpresas".

La ampliación, ha dicho el edil, cumple "todos los aspectos legales y es técnicamente correcta". "Prácticamente el 100% de los contratos municipales se prorrogan. En el servicio de ayuda a domicilio no se hizo en 2013 y ocasionó un perjuicio tremendo para el Ayuntamiento. Durante tres años estuvimos en reconocimiento de obligaciones", ha agregado.

El PSOE, sin embargo, ve imprescindible que haya "luz y taquígrafos". "Queremos que no quede ninguna sombra ni ninguna duda jurídica sobre lo que ha sucedido en los últimos años. El Ayuntamiento tiene que ser ejemplarizante de cara a los ciudadanos y abrir un proceso de transparencia y libre información", ha declarado su portavoz, Lola Ranera. En este sentido, Suso Domínguez, de ZEC, espera que la comisión aporte "luz" a lo que considera un proceso "lleno de irregularidades". "A los grupos se nos ha ocultado información. Gran parte de las razones que se nos han dado no se ajustan a la realidad ni a la legalidad. Creemos que hay posibilidades de llegar a unas conclusiones que defiendan los intereses de los ciudadanos", ha expuesto.

Desde Vox, sin embargo, no ven falta de legalidad, pero sí una falta de transparencia que no es aceptable. "Lo que nos dolió es enterarnos de que ya se había informado a la empresa en febrero", ha señalado su portavoz, Julio Calvo. Pese a todo, cree que se avanzará "muy deprisa". "Se puede alargar todo lo que se quiera, pero nuestra idea es que no lo haga innecesariamente. Tampoco es un tema que merezca estar debatiéndose durante meses", ha dicho.