Vox se desmarca del PP y aprueba con la izquierda investigar la prórroga del bus de Zaragoza

Ha habido sorpresa este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. O al menos, una votación inusual. El grupo municipal de Vox se ha desmarcado del gobierno del PP y ha sumado sus votos a los de la izquierda para sacar adelante una comisión de investigación solicitada por el PSOE que analice la prórroga del contrato del bus, aprobada a finales de julio y que deja a la empresa Avanza cuatro años más al frente del servicio. Y lo hace en un contexto delicado a nivel nacional, en el que el partido acaba de entrar en el Consistorio valenciano y ya ha anunciado que no descarta hacer lo propio también en aquellos que gestionan los populares en la comunidad aragonesa, como es el caso de la capital, donde están a un edil de la mayoría absoluta.

El objetivo, tal y como consta en el texto de la moción, que ha salido adelante con 15 votos a favor y 14 en contra, es clarificar las acciones puestas en marcha por el equipo de la alcaldesa, Natalia Chueca, en cuanto a la modificación de este contrato. En concreto, su prolongación hasta el 31 de julio de 2027, ya con la siguiente corporación municipal, que desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad explican que se debe a que la compañía necesita amortizar el dinero invertido en la compra de vehículos eléctricos.

Ha intervenido, aunque brevemente, la regidora, que ha defendido el trabajo de los técnicos municipales y ha lamentado que "los recursos humanos son limitados" por lo que, si se investiga el pasado, no es posible avanzar hacia el futuro. "Ya tienen ustedes los votos de Vox, que con esto de sentarse todos juntos los tienen a todos alineados", ha reprochado a los socialistas al cierre del debate.

Chueca ya se pronunció unos días antes sobre la polémica ocurrida con la formación de extrema derecha en Huesca, que amenazó al gobierno del PP con bloquear la tramitación de las ordenanzas fiscales. Ya mostró entonces la regidora su deseo de que el Ayuntamiento de Zaragoza continúe con el "modelo" actual, con Vox fuera del gobierno pero respaldando sus iniciativas. "Vox ha querido entrar en gobierno y en todo momento les he planteado que su apoyo es importante, pero no indispensable. Por lo tanto, les pediría que estuviesen en la posición en la que están", recalcó.

Desde Vox, el edil David Flores ha asegurado no tener "ningún motivo" para cuestionar la legalidad de la prórroga, ni tampoco la "legitimidad" del PP para llevarla a cabo, pero ha dudado de la "transparencia" de la operación. Sobre todo, ha dicho, porque se anunció después del último pleno antes de las vacaciones de verano, sin tiempo para que los grupos pudieran preguntar al respecto, y porque se dejó pasar también el periodo electoral de mayo pese a que la decisión, según ha apuntado, estaba tomada desde febrero. "Creemos que la discreción nunca se debe anteponer a la transparencia", ha defendido.

La concejala responsable del Área, Tatiana Gaudes, ha querido despejar por su parte toda sombra de duda y ha defendido la legalidad del proceso. Se ha dirigido directamente al partido de la extrema derecha. "Verán si quieren unir su voto a la izquierda del oportunismo político", les ha recriminado. También ha insistido en que la prorroga está "amparada" y fundamentada en "los 100 millones de euros de inversión para la flota de autobuses".

Mientras, el concejal del PSOE José María Giral ha mencionado también la asesoría que se encargó a una consultora externa para la elaboración de los pliegos, así como la promesa de la actual regidora y entonces responsable de Movilidad de que "habría unos nuevos en 2023 y se sacarían a licitación". "Si la prórroga ya es dudosa, realizarla por cuatro años no tiene justificación. A no ser que además de hacerle un favor a la empresa lo que hayan querido es no ponerse a trabajar y darle una patada hacia adelante para que el siguiente sea el responsable", ha espetado.

Desde ZEC, su portavoz, Elena Tomás, ha considerado que la prórroga presenta "irregularidades e interpretaciones erróneas" y que "está teñida por verdades a medias, mentiras flagrantes y conductas reprochables" por parte del PP. "La señora Chueca se comprometió a sacar los pliegos en tiempo y forma y mintió", ha criticado.