Tarazona y Torrellas pueden volver a beber agua del grifo después de casi dos meses

Casi dos meses después de su prohibición, los vecinos de los municipios zaragozanos de Tarazona y Torrellas ya pueden volver a beber agua de boca de sus redes de abastecimiento, después de que se haya confirmado la ausencia de ooquistes del protozoo Cryptosporidium y de que el resto de niveles de potabilidad estén normalizados.

Han pasado siete semanas sin que los vecinos de Tarazona puedan beber del agua del grifo porque el protozoo ‘Crypstoporidium’ se coló, no se sabe todavía cómo, en las tuberías. La alarma saltó en septiembre cuando se registró un brote de gastroenteritis que afectó a decenas de personas de esta localidad, y que llegó a contabilizar medio millar de afectados.

Según informa el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón en un comunicado, la red de abastecimiento de los otros dos municipios zaragozanos afectados por la contaminación de este agente patógeno, Los Fayos y Novallas, también están libres de la presencia de Cryptospodirum, si bien todavía el agua de sus localidades no es apta para el consumo. En Los Fayos, se está pendiente de la regulación del cloro y en Novallas todavía no son aptos todos los parámetros bacteriológicos. No obstante, la previsión es que vuelvan a la normalidad en poco tiempo en ambos casos.

En las aguas de consumo de los cuatro abastecimientos (Tarazona, Torrellas, Los Fayos y Novallas), está confirmada la ausencia de ooquistes de Cryptosporidium, así como en la captación de aguas del río Queiles para estas cuatro localidades y en la captación de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo.

Por otra parte, tras realizar un tratamiento de choque con biocida oxidante el fin de semana de 20 a 22 de octubre en los cuatro municipios para eliminar cualquier ooquiste que hubiera quedado adherido a las paredes de depósitos y tuberías de los abastecimientos, se estaba a la espera de recuperar los niveles adecuados de cloro en el agua (ya que el cloro desaparece en presencia del biocida oxidante) y obtener las analíticas de agua apta para consumo humano, después de que el tratamiento biocida hubiera removido materia orgánica adherida a los materiales en contacto con el agua.

Ha sido este jueves, 2 de noviembre, cuando se ha tenido la confirmación de que el agua es apta para el consumo en Tarazona y Torrellas, por lo que se levanta la restricción de consumo en esta jornada. Únicamente, se mantiene como recomendación para las poblaciones vulnerables (personas inmunodeprimidas, niños menores de 6 años y personas mayores). Esta recomendación se extiende hasta que se disponga del tratamiento ultravioleta y se recomienda, en particular, a guarderías, centros de educación infantil y residencias de ancianos. La piscina cubierta de Tarazona también podrá entrar en funcionamiento. Respecto a los Fayos y Novallas, se espera tener nuevos datos los próximos días, según informa el Gobierno de Aragón.

La alcaldesa de Torrellas critica la falta de información

La alcaldesa de Torrellas, Pilar Pérez (PSOE), ha criticado este jueves por la mañana la falta de información por parte de la Dirección General de Salud Pública: "Me enteré de las restricciones en el consumo del agua por un bando del Ayuntamiento de Tarazona y me entero ahora de que se levantan de la misma manera". "No me parece serio", ha dicho.

Visiblemente enfadada, ha recordado que hace unos días ella se puso en contacto con la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, para trasladarle que los parámetros que arrojaba la red en esta localidad eran buenos. "Sin embargo, han esperado hasta tener los análisis de Tarazona. Me parece una falta de respeto total a los pueblos pequeños", ha dicho.

Según ha indicado, ni tiene información sobre que Salud Pública recomienda que el agua del grifo ya es apta para el consumo ni si se va a retirar el depósito que instaló el Instituto Aragonés del Agua para que los vecinos pudieran rellenar garrafas.