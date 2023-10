Un ex concejal del PSOE y su mujer, acusados de una agresión sexual en Daroca: "Fue un trío pactado"

El ex concejal del PSOE en Daroca Henry Douglas I. C. fue juzgado ayer en la Audiencia de Zaragoza como presunto autor de una agresión sexual denunciada en 2021. En el banquillo de los acusados le acompañó su esposa Tatiana, ya que la denunciante responsabiliza a ambos de lo ocurrido. La investigación judicial que se abrió a raíz de estos hechos llevó a la detención del edil, quien se vio forzado a presentar su renuncia al cargo apenas dos semanas después de tomar posesión (había sustituido a otro concejal). Ahora, la acusación particular solicita para él nueve años de prisión y para su mujer, siete. La Fiscalía no cree que el delito haya quedado acreditado y propone la absolución.

Los acusados y la víctima ofrecieron en el juicio dos versiones diametralmente opuestas sobre lo sucedido. En lo único que coinciden es en que la noche del 27 al 28 de marzo de 2021 la pasaron juntos en casa del matrimonio. Pero mientras los primeros aseguran que los tres habían pactado acostarse juntos y hacer un trío, la denunciante lo niega y manifiesta que fue víctima de «una gran putada». Según esta última, quedaron sobre las 22.30 y al principio todo fue bien. «Estuvimos bailando, bebiendo cervezas y fumando algún porro en el salón. Allí no pasó nada, nos divertimos», declaró. El problema se habría producido sobre las 5.00, cuando los tres acabaron en uno de los dormitorios.

La denunciante insistió en que habían bebido bastante: entre 30 y 40 cervezas, precisaron después los dos guardias civiles que vieron las latas vacías cuando estuvieron recogiendo pruebas en la vivienda. «Estábamos bebidos pero conscientes», declaró la supuesta víctima ante el tribunal de la Sección Tercera. «Yo nunca hablé con ellos de hacer un trío –continuó–. Pero en cuanto me senté en la cama, Tatiana me inmovilizó los brazos y empezó a besarme». Según la denunciante, el acusado aprovechó ese momento para practicarle sexo oral.

La mujer que acusa al matrimonio reconoció ayer que ejerció durante 13 años la prostitución. «Pero yo nunca he tenido miedo y aquella noche lo tuve. No entendía qué estaba pasando y me imaginé dentro de una bolsa picada. Nadie sabía que yo estaba allí», declaró. «No sé cuánto tiempo duró aquello –prosiguió–, porque yo solo pensaba en poder irme. Tanto que llegué a decirle a él que me follara de una vez». Sin embargo, en algo que coinciden también los acusados y la denunciante es en que no hubo penetración.

Durante su declaración, el que fuera concejal socialista en Daroca –elegido en las municipales de 2019– explicó que él y su mujer son ‘swingers’, término inglés con el que se identifican aquellas personas que llevan una relación estable de pareja pero mantienen relaciones sexuales con alguien más. «Conocíamos a esta mujer de unos años antes y teníamos relación de amistad. Fue ella quien nos llamó para tomar algo, pero cuando llegamos al bar en el que habíamos quedado nos propuso mantener relaciones los tres. Tuvimos que arreglarlo todo para quedarnos solos en casa», señaló el encausado.

"No le sujetó los brazos"

Según el exconcejal, estuvieron bebiendo un rato para desinhibirse y finalmente subieron al dormitorio. «Nosotros no le arrancamos el mono o pijama que llevaba puesto, solo la ayudamos a desvestirse. Y mi mujer no le sujetó los brazos, se estaban besando. Tampoco es cierto que ella me rechazara dándome patadas cuando practicamos sexo oral», explicó. «Me comentó que si iba a penetrarla usara una goma –añadió–, por lo que salí a por un preservativo. Pero al volver a la habitación mi esposa me comentó que esta mujer no quería seguir, porque no se encontraba cómoda. Así que no insistí. Porque si algo tenemos claro cuando organizamos estas prácticas es que todos los participantes deben disfrutar».

La acusada dio por buenas las explicaciones de su marido ante el tribunal. Pero fue más allá y calificó lo ocurrido y la denuncia como una «trampa». «Mi marido había sido elegido concejal y tuvo que renunciar por esto a todo», señaló.

Las forenses que examinaron a la denunciante indicaron ayer que no le apreciaron ninguna lesión importante –«no me pegaron», había dicho la mujer– y se refirieron a su estado de ansiedad como «leve». Apoyándose en los testimonios de sus clientes y en los informes periciales, la defensa, a cargo del letrado Carlos Javier Arner, propuso la absolución de ambos. La acusación particular, que ejerce el abogado Juan Piazuelo, considera acreditada la agresión sexual, por lo que mantuvo los cargos contra los acusados.