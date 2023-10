Las bandas latinas imponen su ley en Zaragoza: nueve acusados evitan la cárcel

Los enconados y violentos enfrentamientos que desde hace tiempo mantienen las bandas latinas en Zaragoza volvieron a sentar ayer en el banquillo de los acusados a nueve jóvenes: siete integrantes de los Dominican Don’t Play (DDP), la organización con mayor historial delictivo en la ciudad, y dos miembros de los Trinitarios, un grupo que poco a poco empieza a echar también raíces.

La Fiscalía los acusaba a todos de un delito de riña tumultuaria por los graves altercados que se registraron en la madrugada del 30 de enero de 2022 a las puertas de la discoteca Garden, en la avenida de San Juan Bosco. La reyerta se produjo a escasos metros de la comisaría de la Policía Nacional en Delicias, por lo que rápidamente se produjo un despliegue de patrullas que evitó consecuencias mayores. Porque aunque la disputa se saldó con cuatro heridos que precisaron de asistencia sanitaria, las armas que empuñaban unos y otros podrían haber hecho que aquello acabara en un baño de sangre.

Al ver llegar a las patrullas, los participantes en la trifulca se dieron a la fuga. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona acreditaron que se atacaron con cuchillos, grandes machetes, barras de metal, martillos y destornilladores. Es más, alguna de estas armas y herramientas fueron recuperadas por la Policía en las inmediaciones de la discoteca. Por ejemplo, un machete de 44 centímetros de hoja.

Como resultado de la primera actuación se detuvo a seis jóvenes, pero las lista se incremento a nueve después. Por parte de los DDP, se arrestó a Luis Ángel M. V., Cristian A. L., Andrés David C. C., Raymond Samuel E. O., Maynor Jahir A. Q., Abel M. M., Ronny Javier K. T., mientras que a Starling S. de la C. e Isaac Alexander S. C. fueron identificados como integrantes de Los Trinitarios. A mediados del presente año, el Grupo de Investigación de Tráfico Minorista volvió a detener a estos dos últimos en una operación contra el tráfico de drogas. Se les requisaron casi dos kilos de marihuana, 15 plantas, 93 gramos de hachís y varias plantas de HDMA.

Por la reyerta de la sala Garden la Fiscalía pedía penas de siete meses de prisión para cada uno de los acusados. Sin embargo, un acuerdo con las defensas, a cargo de Luis Ángel Marcén, Carmen Sánchez, Mercedes Vilda, Alfonso Bayo e Ignacio Sarraseca, entre otros, rebajó el castigo a sendas multas de 1.080 euros.