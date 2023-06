Tres detenidos en el primer gran golpe contra la banda latina de los Trinitarios en Zaragoza

La Policía Nacional ha cerrado su primera gran operación en Zaragoza contra la banda latina de Los Trinitarios con la detención de tres de sus presuntos integrantes, así como con la intervención de varias armas blancas y distintas cantidades de drogas. Los arrestados son el dominicano Starling S. de la C., de 20 años, y los hermanos nicaragüenses Isaac y Noel S. C., de 19 y 22 años, respectivamente. El Grupo de Investigación de Tráfico Minorista de la Jefatura Superior procedió ayer a su detención por un delito de tráfico de drogas, ya que durante el registro de sus viviendas se incautaron casi dos kilos de marihuana así como 15 plantas, pero también 93 gramos de hachís y varias pastillas de ‘cristal’.

Sin embargo, la Brigada de Información seguía los pasos de estos jóvenes desde meses atrás, cuando empezaron a verse implicados en varias riñas tumultuarias. En concreto, en varios enfrentamientos con bandas latinas rivales, como los Dominican Don’t Play (DDP), el grupo más activo en la capital aragonesa, o los Black Panther (BP). A raíz de estos altercados, la Policía empezó a escuchar a hablar de los Trinitarios, una organización que opera desde hace tiempo en ciudades como Madrid, pero que estaría dando sus primeros pasos a orillas del Ebro.

Como ocurre siempre con este tipo de bandas latinas, su principal fuente de financiación es la venta de drogas al menudeo. Y así habría sido cómo el Grupo de Investigación de Tráfico Minorista habría dado con la ‘guarida’ de los Trinitarios en Zaragoza. Se tata de una casa ubicada en el número 78 de la calle de Casta Álvarez, en el barrio del Gancho, lugar en el que los investigadores habían constatado un trasiego constante de personas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza autorizó este miércoles la entrada y registro tanto de esta vivienda como de un piso ubicado en el número 24 de la plaza de Santo Domingo. Durante su inspección, además de la droga, se localizaron varias armas blancas, presumiblemente, utilizadas en las riñas tumultuarias en las que se ha visto implicada esta banda latina. Algunas de ellas, a las puertas de la discoteca Garden, en la avenida de San Juan Bosco. La Jefatura Superior de Policía se limitó ayer a confirmar las detenciones, ya que la operación seguía abierta.

Los tres detenidos han pasado hoy a disposición judicial, donde comparecerán ante el juez de guardia asistidos por sus abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén.

Juicio el pasado mes de diciembre

Como informó HERALDO, el 30 de diciembre de 2020, dos de los jóvenes ahora detenidos, Starling S. de la C. e Isaac S. C., denunciaron a cuatro supuestos miembros de los BP –tres varones y una mujer– por amenazas de muerte. Las intimidaciones, dijeron, habían empezado tres meses antes, tiempo durante el cual los habían perseguido en varias ocasiones por la calle con machetes y cuchillos.

Los dos jóvenes contaron a la Policía que la «instigadora» de las amenazas era Vanessa Fabiana C. A., paraguaya de 20 años, que había sido novia de Isaac S. C. y, tras cortar, se había juntado con miembros de los BP. Según el exnovio, la chica es «capaz de cualquier cosa». Lo cierto es que la denuncia de los ahora investigados supuso la apertura de juicio oral contra los cuatro presuntos miembros de la banda latina. Pero solo los varones acudieron a la vista, y tanto Starling S. de la C. como Isaac S. C. se desdijeron de su acusación inicial, afirmando que ellos no les habían hecho nada.