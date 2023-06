La Policía Local investiga un accidente con un herido muy grave en Zaragoza

La Policía Local de Zaragoza a hecho un llamamiento para tratar de localizar testigos de un accidente ocurrido el pasado martes en Torrero y en el que un viandante resultó herido de carácter muy grave. Los hechos se produjeron sobre las 10.10 en un paso de peatones de la calle de Biescas, donde J. D. D. L., de 79 años, cayó sobre la calzada y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

La Unidad de Policía Judicial de la Policía Local inició la investigación como si de un atropello se tratara. De hecho, se abrieron diligencias contra el conductor del coche que atravesaba el paso de peatones al mismo tiempo que la víctima cayó sobre la calzada.

Sin embargo, al tomar declaración a esta persona, de 72 años e identificada como M. L. L. C., les contó que no había golpeado al viandante. Y lo cierto es que al inspeccionar la carrocería los agentes no encontraron ninguna señal de impacto.

Por todo ello, desde la Policía Local tratan de localizar testigos de los hechos que puedan ayudar a aclarar lo ocurrido. Quienes presenciaran el accidente pueden llamar al teléfono 976 724141. Al momento de redactar esta información, la víctima seguía hospitalizada.