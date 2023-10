Natalia Chueca: "Ser sede del Mundial es el mejor proyecto que tenemos para la próxima década"

Hace unos días cumplió los 100 días como alcaldesa. ¿Ha sido como esperaba?Han sido 100 días de mucho trabajo, de iniciar proyectos y de continuar aquellos en los que ya teníamos el camino marcado. Todo menos la sorpresa de la Romareda, que obviamente no esperaba. Igual que una tormenta catastrófica.

¿Qué nota se pone?Yo me pondría un 8.

Pero no ha prosperado la operación Romareda. ¿Qué ha ocurrido?Ya lo ha explicado el club. Por culpa del recurso de Podemos se ha generado una inseguridad jurídica que les ha impedido encontrar la financiación.

¿Hace alguna autocrítica?Bueno, la autocrítica se podría hacer, en todo caso, por no haber sido capaces de convencer a Podemos y al PSOE de que ese proyecto era el mejor, porque no le costaba dinero a los zaragozanos.

El Real Zaragoza decidió no presentarse al concurso para la construcción del estadio. ¿Está molesta por eso?Estoy molesta con Podemos, porque los inversores compran el club, reducen la deuda y hacen el esfuerzo de invertir en un proyecto como es el nuevo campo de fútbol. Ha faltado responsabilidad por parte de los grupos de la izquierda.

¿Es optimista con el nuevo proyecto?Soy optimista porque el Real Zaragoza y no ha dejado solo al Ayuntamiento. Ha hecho dos cosas importantes: una, seguir adelante con el proyecto de tal forma que no perdamos plazos y la carrera de ser sede del Mundial. Y participan en la solución. Soy optimista porque he encontrado el apoyo del Gobierno de Aragón, que antes no estaba. Y, a partir de aquí, lo que quiero es que haya el máximo consenso político e institucional. Por eso estamos intentando que se sume también la Diputación de Zaragoza e instituciones como Ibercaja.

"La RFEF tiene mucho interés en que esté Zaragoza. Zaragoza es una ciudad estratégica por ubicación, por tamaño, por infraestructuras, tanto el aeropuerto y el AVE como las hoteleras"

Se ha ha anticipado la designación de España como sede del Mundial. ¿Cómo afecta al proyecto?Nos mete más presión para poder acelerar. Nos ha pillado en un momento en el que no tenemos la solución jurídica, por eso hemos sido muy proactivos para ir a hablar con la federación. Ayer (por el martes), tanto el presidente de Aragón, Jorge Azcón, como yo nos desplazamos juntos a Madrid.

¿Qué les transmitió el presidente de la Real Federación Española de Fútbol?Que tienen mucho interés en que esté Zaragoza. Zaragoza es una ciudad estratégica por ubicación, por tamaño, por infraestructuras, tanto el aeropuerto y el AVE como las hoteleras.

¿Qué les dijo sobre las opciones de Zaragoza?Para ellos es un momento de presión, viendo cuántas pueden conseguir y qué es lo que está pidiendo Marruecos. Tiene mucho interés en que Zaragoza esté. También Valencia. Por supuesto Barcelona, Madrid, Bilbao. Van a intentar que las grandes ciudades estén dentro.

¿Es posible definir el modelo jurídico y económico de la operación antes de que acabe el mes como pide la Federación?Sí, es posible. Lo va a haber. No hemos perdido ningún día. Queremos intentar sumar todos los consensos que sean posibles. Nos parece que, igual que se hizo de la Expo un proyecto de ciudad y se apoyó por parte de todos los grupos, también deberían estar apoyando este proyecto porque es estratégico y fundamental.

Se ha hablado de la creación de una sociedad con el club y las instituciones. ¿Cómo se va a repartir esa participación?Dependerá de los miembros que formen parte de la sociedad.

¿Estarán a partes iguales?Depende, no tiene por qué. Es una opción, pero dependerá. No es lo mismo si estamos tres que si estamos cinco. Esa es la parte que tenemos que estudiar.

¿Cuánto podría poner el Ayuntamiento de Zaragoza y cómo lo pagaría?Puede haber aportación de capital, financiación... Vamos a buscar todas las soluciones que sean necesarias para algo que es objetivamente bueno para la ciudad. Y luego también las aportaciones a lo largo del tiempo. No todas se tienen que hacer en el momento cero, sino que eso también nos alivia presupuestariamente para poder ir periodificando en los próximos 3 o 4 años.

"Ser sede del Mundial tiene un impacto económico que no nos podemos permitir perder. El patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza se tendrá que poner a disposición de lo que sea mejor para la ciudad"

Habla de disponibilidad presupuestaria. ¿Se va a pagar con cargo al presupuesto en la nueva Romareda?Habrá una parte que sí.

Hasta ahora se había evitado usar financiación del presupuesto para el campo.En el presupuesto de 2024 habrá una partida para la nueva Romareda. A partir de ahí, habrá que ver cuál es esa dotación que podemos obtener y cuál es la financiación.

¿Recalificará suelos o se venderá patrimonio para obtener los ingresos?Es otra vía que tenemos que estudiar. Ser sede del Mundial tiene un impacto económico que no nos podemos permitir perder. El patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza se tendrá que poner a disposición de lo que sea mejor para la ciudad. En estos momentos ser sede del Mundial 2030 es el mejor proyecto que tenemos para la ciudad para la próxima década. Si la Expo tuvo un impacto económico y fue un transformador de Zaragoza, imagínate el que puede tener un Mundial.

¿Estará Ibercaja la operación?Van a estudiarlo con cariño, lo cual es una buena noticia. Tuvimos reunidos y les pareció interesante los términos en los que estamos trabajando.

¿Por qué quieren el apoyo de la Diputación Provincial si el PP controla las dos principales instituciones de Aragón?Queremos que entren porque aliviaría la aportación que tenemos que hacer el resto de instituciones. Es una institución que tiene liquidez. Porque la Romareda y el Real Zaragoza trascienden la ciudad y afecta a toda la provincia. Además nos ayudaría también a mostrar ese consenso político que queremos alcanzar. No es indispensable, pero mi mano está tendida.

¿Los primeros contactos con la Diputación cómo están siendo?No todo los fáciles y rápidos que parecería que la ocasión merece, pero ahí estamos.

¿Cuándo habrá una reunión formal con el presidente de la Diputación?Espero que después del Pilar. No tenemos más tiempo, tenemos dos semanas de plazo. No entendería que se quedase en fuera.

Pero la portavoz socialista ha pedido la destitución del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y una comisión de investigación. No parece fácil que vaya a ser un acuerdo con el PSOE.El PSOE ya debería de haber apoyado La Romareda en la legislatura pasada. Si siguen empeñados en no apoyarla, yo no les puedo obligar, pero es difícil de explicar y de entender. No creo que sus votantes lo entiendan tampoco.

¿Ha llamado a Lola Ranera estos días para informar de los avances que están teniendo en las negociaciones?Ayer por la tarde (por el martes) la llamé. Hablamos a primera hora de la tarde para contarle la reunión con la Federación.

¿Cuál es el objetivo que se ha establecido para iniciar las obras?En julio tendrían que empezar las demoliciones.

¿Y la construcción del estadio?Pues la construcción, dependerá del proceso de licitación, pero empezaría a finales de 2024.

¿Y cuando estaría listo?Nos está pidiendo que esté para la temporada 28-29. Con lo cual estaríamos acabando el estadio en mayo-junio del 28.

La prioridad ahora es La Romareda. ¿Desplaza eso a otros proyectos, como la Ciudad del Deporte o el Wizink Center?Estos primeros meses de la legislatura tenemos que asegurarnos el nuevo estadio y ser sede del Mundial. Por lo tanto, hay otros proyectos estratégicos e importantes que trascendían de una legislatura como la Ciudad del Deporte, que vamos a tener que empezar unos meses más tarde.

¿Habrá Ciudad del Deporte?Sí. Zaragoza necesita esa Ciudad del Deporte. Es estratégica. Pero creo que necesitaremos realizarla en dos legislaturas, por lo menos. La primera parte que veremos será, sobre todo, lo que afecta al atletismo. Y el segundo estadio de fútbol, que también lo necesitamos para los entrenamientos del Mundial.

Del Wizink Center no se ha sabido nada de momento. ¿En qué situación se encuentra este proyecto?Estamos avanzando. Es un proyecto que no requiere recursos económicos del Ayuntamiento de Zaragoza y por lo tanto no se ve condicionado por la Romareda. Estamos trabajando para intentar adelantar lo máximo posible y empezar a trabajar pronto en los pliegos. Espero que se licite a lo largo del año que viene. Es una inversión de 25 millones de euros.

Estos 100 días se han reestablecido las relaciones institucionales con el Gobierno de Aragón. ¿En qué se ha notado?Pues de momento, que a golpe casi de teléfono, hemos tenido el apoyo del Gobierno de Aragón para que en uno de los proyectos más importantes que va a tener la ciudad en los próximos años, que es La Romareda, nos pueda apoyar. No solo apoyar de palabra, sino invirtiendo dinero. Y segundo, la colaboración y el trabajo es absoluto en equipo.

Han anunciado una bilateral para noviembre. ¿Cuál será la prioridad?Sobre todo, solucionar algunos asuntos pendientes, como la financiación de Zaragoza, los impuestos medioambientales... Necesitamos asegurar que podemos encontrar una mayor justicia con la ciudad para poder acometer las futuras inversiones que tendremos que acometer.

Con el Gobierno nos habla mucho de la captación de empresas. No sé si están trabajando con el Ejecutivo alguna en concreto.Ahora tenemos una empresa nueva que acaba de anunciar que llega a Zaragoza, como es Microsoft. Que, obviamente, está trabajando con el Gobierno autonómico, pero también en paralelo con el Ayuntamiento de Zaragoza. Aquí la colaboración es absoluta; si cualquier proyecto es importante, descolgamos el teléfono y lo hablamos. A diferencia de lo que pasaba antes, cuando se luchaba para ver si era de uno o era de otro.

¿Es optimista con la fábrica de baterías de Stellantis?Sí, muy optimista. Creo que esta vez, es el tercer intento, es un impacto económico tal que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que llegue a Zaragoza. Tendrá el mismo que en su día la llegada de la General Motors, que ha cambiado la economía de nuestra comunidad autónoma y de nuestra ciudad.

Uno de los temas pendientes es la depuración. ¿Qué va a pasar con la depuradora?Estamos viendo si es posible ampliar la vida útil mientras se preparan los pliegos para optimizar la infraestructura que tenemos y que en su día haya invirtió la ciudad al máximo y con garantías medioambientales y de seguridad,. Y en paralelo, ir viendo también cómo se acomete el nuevo proyecto porque es muy importante en cuanto a inversión.

Una de sus decisiones polémica fue la de prorrogar cuatro años la contratada del bus urbano. ¿Por qué lo ha hecho?

Los pliegos no estaban preparados. Pero lo más importante es que tuvimos la confirmación en abril de que teníamos fondos europeos para comprar 40 autobuses eléctricos más. Si no teníamos esa prórroga perdíamos los fondos. Siendo que era perfectamente legal, pues me da igual prorrogarlo un año y medio o dos, que cuatro y asegurarme que se hacía esa inversión sin que le costase dinero de las arcas municipales.



"La reordenación empezará con la línea circular. Y seguiremos optimizando las líneas colindantes o el resto de líneas"

¿Va a retrasar esta decisión la reordenación de líneas?

La reordenación empezará con la línea circular. Por eso era tan importante primero los nuevos autobuses eléctricos. La línea circular mejora radicalmente la movilidad en la ciudad. Y seguiremos optimizando las líneas colindantes o el resto de líneas. Y eso se puede ir haciendo en paralelo mientras se van avanzando en los pliegos.



¿Cuándo será operativa la línea circular?

Cuando tengamos los nuevos autobuses eléctricos. Espero que sea a lo largo de 2024.



Llegamos al ecuador de las fiestas del Pilar ¿Qué balance hace?

El tiempo nos ha acompañado los zaragozanos y los visitantes están respondiendo fenomenal. La programación descentralizada está funcionando muy bien. Ahora viene la segunda parte, el puente que esperamos que sea también igual de favorable porque habrá más gente en la ciudad.



¿Prevé algún cambio para el futuro?

Me gustaría potenciar la Ofrenda de Frutos. Es preciosa, crece año tras año, pero muchas veces a nivel nacional la eclipsa el desfile del Día de la Hispanidad en Madrid. En cambio el día de la Ofrenda de Frutos es un acto también precioso, muy bonito y solidario. Creo que tiene más recorrido.



Da mucho importancia las redes sociales. Eso le ha suscitado críticas.

La oposición tiene que buscar algo para minar mi imagen. Pero para mí son un canal de comunicación directa con los zaragozanos. A los zaragozanos les gusta, aunque entiendo que a la oposición no le guste tanto.