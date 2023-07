El marido de la herida grave en la riada en Zaragoza denuncia que la mandan a casa sin tener recursos para cuidarla: "Es inhumano"

La mujer de 50 años que ingresó en la uci del Hospital Miguel Servet en estado grave tras las inundaciones en Zaragoza el pasado 6 julio será dada de alta este mismo viernes, "a pesar de que necesite ayuda de profesionales para tener una mínima calidad de vida", denuncia su marido, Daniel Lafuente.

Él y su esposa se desplazaban en coche a Puerto Venecia a cambiar el regalo de su hijo cuando les sorprendió la riada que se formó en el Tercer Cinturón de Zaragoza el pasado 6 de julio. Estaban los dos en el coche parados, esperando a que el agua bajara, pero comenzó a subir mucho, "hasta casi la luna", y decidieron salir. Ella abrió la puerta y "según salía, el agua se la llevó", explica. La mujer quedó "aprisionada" entre dos vehículos y luego la corriente siguió tirando de ella, hasta que pudo sentarse en una acera, gravemente herida, y fue rescatada por un agente.

En vísperas de que su mujer reciba el alta, Lafuente ha protestado por la situación en la que se encuentran, que califica de "inhumana", porque ni la Seguridad Social ni su compañía de seguros ni el consorcio de compensación le han ofrecido los recursos necesarios para que su mujer se pueda terminar de recuperar tras las graves lesiones que sufrió a causa de la tormenta.

"Fuimos rescatados por la Policía Local y mi mujer entró en la uci con una hipotermia, una herida profunda en el brazo, con la pelvis rota por tres sitios y el coxis dañado y fue operada de urgencia por una fuerte hemorragia interna", explica. Ahora, tres semanas después del suceso y ya en planta, la van a mandar a casa. "No puede apoyar todavía el pie porque tiene dos fracturas en la pelvis y una en el sacro", apunta su marido. "Además, todavía tiene una bacteria en el brazo". "No puede ni ir sola al baño y yo no sé cómo cogerla para no hacerle daño ni tenemos una cama adaptada", lamenta. Los médicos le han explicado que hasta mediados de septiembre no podrá empezar la rehabilitación.

El matrimonio está desesperado porque el alta es inminente y ha puesto el caso en manos de sus abogados. Lafuente no se explica cómo es posible que "siendo la única víctima de la tormenta", no les hayan ofrecido más recursos. El consorcio ya le "ha ingresado el dinero del vehículo" que se vio afectado por la tormenta, pero no le han dado nada por las lesiones de su mujer, según cuenta.

El hombre incide en que no es culpa del personal sanitario del hospital, "que se ha portado de maravilla", sino que el problema "viene de arriba". Ha denunciado la situación ante el Defensor del Paciente y ha hablado con una trabajadora social, pero ninguno de ellos "considera" que deba quedarse más tiempo ingresada, a pesar de no estar recuperada. "Pedimos que la pasaran al hospital de San Juan de Dios, pero nos lo han negado". Por otro lado, el hombre ha mandado un correo a la alcaldesa, Natalia Chueca, al que le han respondido desde el ayuntamiento diciendo que "iban a intentar gestionarlo, pero no garantizaba nada".

"Siento mucha rabia", dice Daniel Lafuente, quien ahora mismo se encuentra de baja y cuida a su mujer. "Mi mujer es la primera que se quiere ir a casa, pero no en estas circunstancias", concluye.

Este periódico intentó obtener alguna información adicional por parte del Salud que responda a la petición de esta familia, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.