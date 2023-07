Pánico tras la tormenta torrencial en Zaragoza: "Tuve que saltar del techo del coche arrastrado por la corriente"

Descalzo, con la ropa empapada y el susto todavía en el cuerpo. Así llegaba Arturo Tercero a su casa después de perder el coche a causa de la riada en el Tercer Cinturón de Zaragoza.

Salía de trabajar cuando le sorprendió la tormenta, y aunque decidió parar, luego no tuvo como dar vuelta atrás. Él y decenas de vehículos se quedaron atrapados en el Tercer Cinturón de Zaragoza cuando la granizada dio paso a una riada que anegó las calles de Puerto Venecia y arrastró a su paso numerosos vehículos.

“Empecé a grabar con el coche ya parado porque había atasco, y comenzamos a subirnos todos a la acera porque la gente ya no podía avanzar. Al principio vimos subir el agua, pero aún veías la rueda del coche. Luego un semáforo arrastrado ya en el suelo, y ahí ya me empecé a preocupar”, relata.

En poco menos de media hora, la carretera se inundó y empezó a arrastrar todo lo que encontraba a su paso, incluidos vehículos. Es entonces cuando este zaragozano, de 36 años, alertó a su familia de la situación en la que se encontraba a causa de las fuertes lluvias que le sorprendieron a la salida del trabajo.

un hombre logra salir in extremis de su coche antes de que le arrastre la riada



“Llamé a casa para avisar en un momento que parecía que bajaba el agua, pero estaba saturada la cobertura. Seguidamente he empezado a ver olas y cubos flotando. A las 18.30 empezó lo fuerte y ya no podías hacer nada. Los coches cruzaban flotando, la gente trepando y agarrada a la copa de los árboles. En la riada gorda he saltado del coche porque he visto que me arrastraba y el coche se iba”, cuenta tras lo ocurrido.

El vehículo, totalmente siniestrado, acabó estampado tras recorrer 300 metros arrastrado por la corriente. Él se pudo poner a salvo gracias a otros ciudadanos que le prestaron ayuda en ese momento, tras saltar del vehículo. “Ha habido un momento que me he visto que chocaba contra un coche, el vehículo se ha frenado y he saltado al agua. Luego me han llamado desde otro coche gritando: ¡corre, corre, entra en el mío! Eran un brasileño y una colombiana que daban gracias a Dios porque no daban crédito a lo que veían”, relata.

Arturo Tercero se abraza a su madre, Rosa Samaniego, al llegar a casa, con la ropa mojada en el suelo. P. Berné

Entre tanto, varias personas -como se refleja en la grabación que él mismo hizo una vez a salvo- seguían agarradas a las copas de los árboles para evitar ser arrastrados por la riada.

“He visto a la gente trepar por los árboles y me ha llamado la atención un chico joven subido a un árbol que me preguntaba todo el rato: ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿y si me vence el árbol? He intentado tranquilizarlo hasta que han venido los Bomberos y luego me ha dado las gracias. Israel, se llama”, relata desde casa.

Pasadas las 21.00 de este jueves llegaba a su hogar gracias a la solidaridad de otra familia que se ofreció a llevarlo en coche. Allí lo esperaban sus padres y su novia, aliviados de que todo haya quedado en un susto y solo haya habido que lamentar daños materiales.