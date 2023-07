Una mujer de 50 años, grave en la uci del Servet por las inundaciones en Zaragoza

Una mujer de 50 años permanece ingresada en la uci del Hospital Miguel Servet de Zaragoza con pronóstico grave tras ser rescatada este jueves por la tarde de la riada que causó la tormenta en la capital aragonesa, según han informado fuentes hospitalarias.

Efectivos del 061 trasladaron a la herida en ambulancia hasta este centro sanitario, donde permanece ingresada este viernes con pronóstico grave.

Según ha podido saber Heraldo.es, la mujer presenta diversos politraumatismos, y aunque ingresó con hipotermia no fue esta la causa de su ingreso en uci.

Por su parte, fuentes hospitalarias reiteran que el 061 trasladó en ambulancia hasta el Servet a varias personas rescatadas de la riada, si bien por el momento no hay un balance total de heridos ya que es complicado establecer el origen de las lesiones. "Hubo gente que vino en ambulancia y otros procedentes de centros de salud donde no les podían atender porque no paraba de llover tampoco ahí dentro. Otros se habían caído y venían por su cuenta... En el momento era imposible determinar si eran de riada o de qué porque además no eran graves", matizan fuentes hospitalarias, que a excepción de esta paciente que permanece en la uci con pronóstico grave informan de que no hay más personas ingresadas por heridas de consideración a causa de las inundaciones.

Al cierre de la pasada edición, seis personas habían sido trasladadas a distintos hospitales pero no revestían gravedad. Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado una rueda de prensa este viernes a primera hora para confirmar que no había víctimas mortales a causa de la histórica tormenta, tras descartar esta mañana que hubiese personas atrapadas en el ascensor de un establecimiento comercial de Parque Venecia que sugrió graves destrozos por la tromba de agua.