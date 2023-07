El Ayuntamiento de Zaragoza promete a los vecinos de Parque Venecia “los recursos necesarios” para reforzar el barranco

El Ayuntamiento de Zaragoza ha prometido este miércoles a los vecinos de Parque Venecia que pondrá “los recursos que sean necesarios” para reforzar la seguridad del barrio tras la histórica tormenta del jueves. El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, ha asegurado tras la reunión mantenida con la asociación de vecinos y la ampa del María Zambrano -que ha estado presidida por la alcaldesa, Natalia Chueca-, que ambos colectivos tendrán información “en tiempo real” sobre las decisiones que se tomen en las próximas semanas sobre el entorno del barranco y el futuro del centro educativo.

Muchos de los informes que determinarán las medidas a implementar, ha dicho Serrano, no están aún finalizados. El Consistorio sigue a la espera, por ejemplo, de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), imprescindibles, según el edil, para que el diagnóstico sea “lo más certero posible”. Pese a todo, ha garantizado que estarán con tiempo “más que suficiente” para que las medidas más a corto plazo se puedan adoptar antes del 7 de septiembre, cuando se retomarán las clases.

La idea es que para entonces alguna de las propuestas estén ya en marcha. “Estamos trabajando en la revisión de los protocolos de seguridad y en la dimensión de las infraestructuras existentes”, ha avanzado. El edil ha defendido que el tanque de tormentas, de 4.000 metros cúbicos de capacidad, funcionó. Las balsas de laminación, en cambio, no dieron abasto. “Laminar, se laminó. Pero fueron absolutamente insuficientes. Estaban previstas para la mitad o incluso menos del agua que acabó cayendo. En los estudios que se hicieron hace una década, una avenida así no era previsible”, ha expuesto.

Pese a que el encuentro ha durado cerca de hora y media, Serrano ha preferido “no seguir avanzando” hasta tener informes “técnicos, fiables y certeros”. “Sería precipitado y temerario por parte de los políticos de esta casa fijar medidas concretas”, ha indicado. Sí ha prometido que se actuará con “absoluta colaboración entre las instituciones”. “Este Ayuntamiento va a estar a plena disposición para que las soluciones que se acuerden se alcancen con carácter inmediato. Tenemos claro que la seguridad es lo que prima”, ha remarcado.

No obstante, por el momento ningún miembro del gobierno municipal ha recibido la llamada del consejero de Educación en funciones, Felipe Faci. Tampoco ha habido conversaciones con el que, previsiblemente, será el próximo presidente de Aragón, Jorge Azcón. “Tenemos la obligación de hablar con las administraciones que tenemos en este momento, no con las que vendrán. La interlocución ahora la tenemos que tener con el Gobierno de Aragón en funciones, que es al que le corresponde tomar ya medidas claras y que el resto sepamos en qué se está trabajando. Tiene la competencia y la obligación de dar una respuesta inmediata a cuestiones que no se pueden demorar”, ha enfatizado.

Mientras, el presidente de la asociación de vecinos de Parque Venecia, José Antonio Andrés, ha exigido una colaboración “leal y rápida entre las instituciones”. “Salimos un poco más tranquilos de lo que veníamos a la reunión, pero la preocupación es máxima. Por parte del Ayuntamiento se nos ha abierto una puerta de esperanza y de tranquilidad”, ha asegurado.

Por su parte, Beatriz Tundidor, miembro de la ampa del María Zambrano, ha confiado en mantener el contacto con el Consistorio “en todo momento”. “Agradecemos que se hayan comprometido a garantizar la seguridad en el barranco con todas las medidas necesarias. También les hemos visto muy predispuestos a, si se decide trasladar el centro, ayudarnos a reducir los plazos administrativos para que todo se desarrolle en el menor tiempo posible”, ha apuntado.