Azcón insiste en gobernar en solitario pese al bloqueo de Vox en Murcia

El líder autonómico del PP y candidato a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha insistido este lunes en gobernar en solitario a pesar de que el máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal, advirtiera hace solo dos días en Zaragoza de que solo será posible si Vox entra en la DGA. Azcón ha subrayado que estas palabras no han cambiado sus pretensiones, ni siquiera tras el bloqueo en similares circunstancias de su compañero López Miras de Murcia, y que ahora está centrado en llegar a un acuerdo programático no solo con la extrema derecha, sino con Teruel Existe y el Partido Aragonés.

Azcón ha reiterado el mismo planteamiento que sostiene desde que empezó los contactos con los partidos hace cuatro semanas para su investidura, a la que no se ha aventurado a poner fecha. Su objetivo en ponerse al frente de un ejecutivo monocolor del PP, para lo que necesita, como mínimo, la abstención de Vox, pero Abascal manifestó el pasado sábado que "no sacrificará" la Comunidad ni apoyará una investidura con Teruel Existe, formación a la que acusó de pactar "con Sánchez y con Bildu".

Sin embargo, el líder popular quiere emular el ejemplo de Baleares, donde la extrema derecha sí permitió con su abstención, a diferencia del resto de autonomías en la que es decisiva, que la popular Marga Prohens fuera investida el pasado viernes. "Lo que Vox ha dicho ya lo había leído, pero quiero que lean lo que yo he dicho y vuelvo a reiterar. Hay posibilidades de un gobierno en solitario y negociaremos la abstención de Vox", ha aseverado.

En una rueda de prensa previa a un encuentro de campaña electoral con la patronal aragonesa, el líder popular ha trasladado que no espera que haya "un escenario de repetición de elecciones" porque el que salió de las urnas el pasado 28-M permite un gobierno en solitario. "No he cambiado mi intención de sacar adelante una investidura cuando tengamos los votos a favor y las abstenciones necesarias para poder tener cuatro años de Gobierno del PP, que es lo que quieren los aragoneses", ha remarcado.

Azcón ha evidenciado que hay distintos escenarios de gobernabilidad y ha acusado a Vox de hacer este lunes un "Frankstein a la murciana" al votar por segunda vez en contra de la investidura del popular Fernando López Miras junto al PSOE y Podemos. "Ha decidido que quien ha ganado las elecciones se arriesgue a que se puedan celebrar una nuevas y no le hará ninguna gracia a los murcianos", ha manifestado.

En esta misma línea ha insistido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, hasta el punto de lamentar que Vox se haya "aliado" con la izquierda y bloquee que López Miras revalide al frente de Murcia pese a haber ganado las elecciones con un 43% de los votos.

Ante esta situación, Gamarra ha hecho un llamamiento a concentrar el voto de cara al 23-J para superar "las políticas de bloques y de bloqueos" porque los españoles piden "moderación y estabilidad y gobiernos que funcionen, que no estén condicionados por intermediarios", en alusión a Vox. "Murcia es un buen ejemplo para que los españoles tomen nota y los que quieran derogar el sanchismo se unan en torno a la papeleta del PP", ha reivindicado.