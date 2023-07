Los padres del CEIP María Zambrano inician una petición en Change.org para la reubicación del colegio

Los padres y madres del colegio María Zambrano, en Parque Venecia, han tomado ya las primeras medidas para intentar conseguir que la administración cambie la ubicación de este centro escolar, muy dañado tras la tromba de agua del pasado jueves.

Para ello, este mismo domingo, han creado una petición en la plataforma Change.org en la que solicitan la reubicación del colegio y, en tan solo unas horas, ha superado las 3.200 firmas que podían verse en la web a las 12.45 de este domingo. De hecho, las cifras de apoyo a esta demanda siguen subiendo como la espuma conforme pasan los minutos. En la última media hora se han incrementado al ritmo de 800 nuevas firmas.

Según indican en esta petición, las familias y trabajadores del centro escolar "tenemos una nueva preocupación. Todo parece indicar que el colegio está en la salida natural de agua del barranco situado en los pinares detrás del colegio", exponen en el comienzo del documento que presentan en la plataforma web.

"De hecho, entre el barranco de la Muerte y el tanque de tormentas es donde han elegido situar el colegio que tanta lucha nos costó conseguir a los vecinos del barrio. Más vale no hacer honor a su nombre", prosigue la petición.

"Estamos a tiempo de que esto quede en un susto y de que nuestros hijos no se queden en ese mismo lugar, puesto que ahora se puede decidir elegir una ubicación más segura", continúan. "O simplemente reconstruir el colegio donde está, un lugar de paso de agua en el que tal vez la próxima no tengamos tanta suerte y no esté el colegio vacío", avisan.

"Hay muchas parcelas destinadas a equipamiento educativo libres en el barrio de Parque Venecia", añaden e instan a los zaragozanos a ayudarles "a que nuestros hijos y los trabajadores del CEIP María Zambrano de Parque Venecia en Zaragoza puedan ir tranquilos al colegio incluso los días de lluvia", señalan.

"¡No queremos que vuelva a ocurrir con nuestros hijos dentro! ¿Quién va a estar tranquilo con sus hijos en el colegio cuando llueve después de lo sucedido?", se preguntan, para terminar exigiendo un "¡colegio seguro para nuestros hijos ya!, concluyen en la solicitud de Change.org