Una fuerte granizada en Paniza provoca daños en vehículos y tejados

Una fuerte granizada en la A-23, a la altura de Paniza, ha sorprendido este jueves al mediodía a varios conductores en la provincia de Zaragoza, y ha causado también daños en tejados y coches aparcados de esta localidad.

Según han informado fuentes de Tráfico, una patrulla de la Guardia Civil se ha desplazado a la zona para controlar la circulación al mediodía.

La granizada se ha registrado poco antes de las 15.00 de este jueves, cuando el tráfico en la carretera era fluido debido a que numerosos aragoneses se disponían a volver a sus casas tras acabar sus respectivas jornadas laborales.

El pedrisco ha dejado cuantiosos daños en este municipio zaragozano.

"He empezado a oír fuertes estruendos poco antes de llegar al puerto de Paniza y he visto varios coches parados en el arcén con las lunas rotas, lo que me ha obligado a parar también", relata una médico de Calamocha a la que la tormenta ha sorprendido en la autovía.

Fuentes de la Guardia Civil de Zaragoza señalan que, a pesar de la aparatosa granizada, no ha habido que lamentar daños personales. Tres vehículos han sufrido daños en las lunas a causa del pedrisco en el kilómetro 230 de la A-23, a la altura de Paniza (Zaragoza).

"La circulación ya se ha normalizado y ha parado la tormenta", concluyen fuentes de la Guardia Civil de Zaragoza.

Daños en Paniza

Granizada en Paniza. H. A.

A falta de cualtificar los daños que el pedrisco haya podido dejar en los campos de vid que rodean a esta localidad de la comarca de Cariñena, varios vecinos han informado de que sus vehículos presentan graves golpes y lunas rotas a causa del granizo, que ha provocado también incidencias en algunas fachadas y tejados de viviendas del municipio.

Las tormentas de este j7ueves también han afectado a otras localidades como Miedes de Aragón o Morata de Jiloca, donde han ocasionado daños en los cultivos de fruta.

Granizada en Miedes HA

Por Calatayud, pasó de refilón la tormenta.



No así por Miedes de Aragón donde impactó de lleno, granizada incluida sobre las 14,15h: pic.twitter.com/nugIFIACbl — Meteo Calatayud (@MeteoCalatayud) July 6, 2023

Este jueves, al menos seis comunidades -entre ellas, Aragón- continúan en alerta por intensas lluvias y tormentas, con especial incidencia en áreas del Pirineo y de la ribera del Ebro, donde se prevén 30 litros en una hora, informa la Aemet en su web.