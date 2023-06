Un paseo por la 'Zaragoza sangrienta' y por los enigmas que esconde el Pilar

Blanca Murillo y Leyre Castillero son dos jóvenes zaragozanas que llevan seis meses recorriendo pormenorizadamente su ciudad. La primera estudió Turismo y la segunda es historiadora especialista en la época romana. En febrero del año pasado decidieron liarse la manta a la cabeza y montaron Vive Zaragoza Tours, una aventura convertida en empresa que llevaban acariciando, al menos, desde el año 2019. Las dos jóvenes, guías oficiales acreditadas, acompañan todas las semanas a los turistas por el corazón de Zaragoza con unas visitas temáticas dedicadas al patrimonio, sí, pero también al misterio, a los mártires, a las mujeres o el legado cotidiano de las distintas culturas que han habitado las orillas del Ebro.

"Nos dimos cuenta de que la gran mayoría de las visitas guiadas estaban orientadas al mundo artístico más que al histórico, a pesar de los dos mil años de historia de la ciudad", explican, al tiempo que dicen que sus recorridos suelen basarse en "muchas anécdotas concretas que despierten interés de los visitantes". A Blanca y Leyre les seducen los legajos antiguos y las historias raras y, por ejemplo, algunos de sus paseos están basados en poco conocidas cartas de un infante del siglo XIV.

"Una de las mayores alegrías nos la llevamos cuando viene gente de Zaragoza, de toda la vida, que desconocía las historias que contamos"

Vive Zaragoza Tours, la única empresa local de visitas guiadas fundada por mujeres y llevada por mujeres, tiene en su repertorio el paseo de ‘Las zaragozanas’, en donde no se habla exclusivamente de Agustina de Aragón de Andresa Casamayor, que vivió en la Magdalena. "Por supuesto que aparecen las heroínas de los Sitios como la Madre Rafols o Casta Álvarez, pero buscamos no sólo aproximarnos a los grandes nombres sino explicar de cómo vivían las mujeres de a pie en aquella época. No hace falta saberse fechas y reproducir grandes nombres o hechos históricos, nos interesa lo cotidiano, lo que afectaba a diario a sus vidas, tratar de ponernos en aquella piel. ¿Qué derecho tenían las mujeres musulmanas en Al-Andalus y cuál pasó a ser su situación cuando pasaron a ser mudéjares o moriscas? ¿Qué significaba un parto en el siglo XVIII?", ejemplifican.

Una de las visitas nocturnas, con la torre de la Magdalena al fondo. Heraldo

Otra propuesta que está siendo bien respaldada es la de la ‘Zaragoza sangrienta’, acaso por el morbo o una curiosidad un tanto macabra. "Es una propuesta que funciona muy bien entre los zaragozanos porque son historietas que les suenan pero no se saben los detalles. Hablamos del bus que cayó al pozo de San Lázaro, de la Casa del Duende, del incendio del Corona… Zaragoza ha acumulado muchas tragedias a lo largo de su historia, sólo con los Sitios ya tendríamos para llenar ríos de tinta", comentan, al tiempo, que avanzan que tienen pendiente incluir algún episodio de la Inquisición. "Una de las mayores alegrías nos la llevamos cuando viene gente de Zaragoza y nos dice: ‘Llevo aquí toda la vida’ o ‘he sido profesor y no sabía nada de esta historia’".

Ese mismo halago suelen recibirlo con la visita que mejor está funcionando: la del Pilar desconocido. "Muchos vecinos de Zaragoza vienen para enseñar la basílica a gente de fuera y espera que hables de las bombas, los mantos, la Virgen... Pero hay muchas más cosas. ¿Cuántos templos ha habido antes del Pilar? ¿Cuántas obras pintó realmente Goya en la basílica?", dicen sin cometer ‘spoiler’ alguno. ‘La Seo al completo’, ‘Las escabrosas leyendas de santos y mártires’ (con caminantes sin cabeza) o ‘La Aljafería’ son otras de las visitas que llevan a cabo en español y también en inglés, dado que se está afianzando el perfil del turista extranjero.

"Zaragoza tiene un volumen suficiente de turistas extranjeros todo el año. Ha dejado de ser una ciudad de paso entre Barcelona y Madrid"

"Zaragoza gusta mucho y ha dejado de ser una ciudad de paso entre Barcelona y Madrid. Estamos haciendo muchas visitas privadas, de grupos de americanos, de viajes organizados o de empresas. Antes pasaban unas horas y ahora empiezan a hacer noche, se queda un par de días por recomendación de las agencias de viaje", explican.

A la hora de diseñar su oferta de visitas turísticas, las ideólogas de Vive Zaragoza Tours explican que pueden tener 800.000 ideas, pero "al final es un ‘puzzle’, hay que hacer que todo tenga sentido en el mapa: una historia tiene que adaptarse a las calles y los monumentos porque sabes que cada dos o tres minutos tienes que decir algo y eso es muy complicado en una ciudad que, por desgracia, ha perdido mucho patrimonio".

El comienzo de uno de los paseos, en la margen izquierda del Ebro. Heraldo

Lo que no ha perdido es interés para los turísticas, como demuestra también que cada vez sean más y más asociaciones, empresas o grupos (Gozarte, Serendipia, Faetón, La Tenebrosa…) los que se implican en este tipo de visitas. "Hay gente que ha abierto camino y, bueno, rivalidad puede haber pero hasta cierto punto. También cordialidad y no hemos tenido encontronazos con nadie", explican, mientras analizan lo rápido que está cambiando el mercado. "Hay plataformas que vienen de fuera y se publicitan muy fuerte y es complicado competir o posicionarte con ellas de por medio. En un año y pico Zaragoza ha pegado un ‘boom’ con la llegada de varias empresas de otras grandes", afirman, sabedoras de que las visitas que ofertan en esas plataformas son más accesibles y publicitadas que las que están en su propia web.

Las propinas del 'free tour'

Otro fenómeno que ha dinamitado el mercado es el concepto de ‘free tour’, que es lo más buscado en internet en el sector y que -al no requerir una remuneración- abre la puerta a que se hagan visitas sin carné oficial de guía. "Es un modelo en el que se confía en la buena fe de la gente y sus propinas. No nos gusta este sistema, pero es cierto que lo que busca la gente en internet cuando hace turismo es 'free tour Zaragoza' y no 'visita guiada Zaragoza'", cuentan. Ellas ofrecen ‘free tours’ pero la experiencia no es la idónea cuando "estás de visita de hora y media y te dan 4 euros. Igual piensan que estamos subvencionados o algo, pero no, es nuestra empresa y comemos de esto". Al no haber pagado por adelantado, puede darse el caso también de gente se eche atrás a última hora o, como les ha pasado, "tener cuatro reservas, que den aviso de lluvias y te quedes como una tonta esperando sin que venga nadie". Las visitas temáticas sí son a precio cerrado, "sobre todo, porque algunas incluyen entradas, por ejemplo, de las de la Seo".

Blanca y Leyre, de momento, han hecho pocos planes de verano, conscientes de que el estío puede ser temporada alta para sus intereses. "El pasado fue el primer domingo en seis meses que no trabajamos", dicen, agradeciendo incluso que alguna tormenta les haya obligado a cancelar las reservas de una tarde. "Llevamos trabajando muy bien desde diciembre. Hubo un bajón después de Semana Santa, pero Zaragoza tiene un volumen de turistas suficientes para trabajar todo el año. Es verdad que aún depende mucho de festivos de otras ciudades, somos una ciudad de puentes, pero el balance hasta la fecha es más que positivo", concluyen.