¿Cómo viajar más barato? Los jóvenes lo tienen claro

Fáciles de conducir y equipadas con todo lo necesario para viajar. Las campers son uno de los grandes reclamos de este verano, especialmente entre los más jóvenes, que apuestan por esta opción no solo para vivir una experiencia "más aventurera" sino también para abaratar costes. El zaragozano Daniel Sánchez, de 29 años, planificó el verano pasado un viaje a Menorca con su pareja. Los precios de los hoteles eran muy altos, al igual que los de los coches de alquiler. Finalmente, decidieron alquilar una camper. Este año volverán a hacer lo mismo para conocer las islas Azores.

"Es un dos en uno. Es decir, por poco más de lo que nos costaría el alojamiento, tenemos un lugar para dormir y al mismo tiempo para movernos por la isla. Es verdad que no a todo el mundo le gusta este tipo de viaje, pero nosotros somos aventureros y deportistas y es ideal para el planteamiento que tenemos", defiende el joven.

El modelo de viaje por el que apostó esta pareja aragonesa es cada vez más habitual. De hecho, según Aseicar, asociación española de la industria y comercio del 'caravaning', más del 90% de las campers y autocaravanas ya están arrendadas para este verano. "A día de hoy, hay 10.000 vehículos de este tipo para alquilar, es decir, 2.000 más que el año pasado. Si hubiese otros 10.000 más también estarían alquilados porque la demanda ha crecido exponencialmente", sostienen desde Aseicar. La crisis de los semiconductores y otros materiales, explican, hace que "no se pueda ampliar ahora más el parque de vehículos".

En todo caso, la matriculación de campers ha crecido este mes un 11,2% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que la de autocaravanas ha descendido en un 18,5% y la de caravanas en un 29,2%. Desde Aseicar alertan del alquiler entre particulares ya que pueden existir "problemas con seguros y en el caso de averías". "Una empresa especializada tiene las revisiones pasadas y en el caso de avería, proporcionan un vehículo de sustitución. Un particular no puede ofrecer esa opción", defienden.

En Autocaravanas Aragón, una empresa que se dedica a la venta y el alquiler de este tipo de vehículos han percibido un incremento de la demanda de campers. "Es el futuro. Antes no estaban tan preparadas, pero ahora son muy polivalentes: tienen baño y cocina y no son tan grandes como las autocaravanas", explica la gerente Mayte Blanco, que calcula un crecimiento de la demanda de un 10% respecto al último. "Es superior, pero se han creado muchas empresas nuevas y los clientes se reparten", puntualiza.

Las camper ya están completamente equipadas. WERBEFOTO-HAASZ-GBR

A pesar de que la mayoría de público de este tipo de vehículo es joven, no es el único. "También nos encontramos con seniors, es decir, personas jubiladas, que prefieren este tipo de vehículo porque la autocaravana es muy grande y más difícil de manejar. Aunque lo más recomendable es que no haya más de dos o tres miembros de una familia por camper, hay familias con dos hijos que les ha encantado la experiencia", indica. Entre los clientes, añade, también es habitual encontrarse con "viajeros deportistas y aventureros". "Llevan kayaks, bicicletas, ... Al fin y al cabo, permite dormir y aparcar donde quieras (a excepción de zonas protegidas), aunque no acampar", especifica.

Ahora, apunta, "hay mucha información". "Hay aplicaciones que especifican áreas donde poder desaguar, llenar los depósitos,... También hay mucho pueblos que apuestan por habilitar zonas para este tipo de turista porque es un visitante que se deja dinero en la restauración", argumenta.

Aunque muchos usuarios optan por dormir fuera de un camping, tanto las campers como las autocaravanas "son los principales clientes de estos recintos", explica José Manuel Ferrero, presidente de la Asociación de empresarios de Camping de Aragón. "Triplican al de tiendas de campaña y caravanas. El parque de campers se ha multiplicado en los últimos años y lo hemos notado. A veces, junto a las autocaravanas, ocupan el 100% del camping", apostilla.

Hay quienes las alquilan y hay otros que optan por comprarlas ya camperizadas (o adquieren una furgoneta y hacen el proceso completo a su gusto). "Yo siempre aconsejo que antes de comprar una es mejor alquilar y probar diferentes tipos para saber cuál encaja más en el gusto de cada uno", sostiene Carlos Naranjo, que ya ha camperizado tres furgonetas y comparte por redes sociales las experiencias con su 'furgo'.

Carlos Naranjo, con su camper. HA

"Aunque tengo una, cuando viajo a Canarias alquilo allí porque me sale más barato que llevar la mía en ferry. De esta manera tengo alojamiento y vehículo todo junto. Es un dos en uno", defiende el joven, que asegura que "es una forma de viajar más barata".

Izarbe Jarque y su pareja, ambos veinteañeros, tienen una en propiedad y viajan los fines de semana en su furgoneta. "Se abaratan muchos costes porque el alojamiento ya lo tienes. Además, si te gusta una playa o un paraje, puedes parar prácticamente en la puerta de donde quieres estar", sostiene la joven aragonesa, que asegura estar "encantada". "No tienes las comodidades de un apartamento u hotel, pero el dinero que te gastas es mucho menos", puntualiza.

Una camperización, según profesionales del sector, puede ir desde los 3.000 euros hasta los 15.000 o 20.000.

Diferencias entre pernoctar y acampar y multas

La diferencia es clara: no es necesario acampar para pernoctar, y viceversa. Es decir, pernoctación es dormir dentro de la camper, pasar la noche dentro del vehículo estacionado en un lugar. El término acampar está relacionado con ocupar un espacio con mesas y sillas o tiendas de campaña en una zona exterior al vehículo. Así pues, en la mayoría de lugares está permitido la pernoctación, pero no la acampada.

De acuerdo con la ley, no todo vale a la hora de realizar turismo de camper. Y es que la acampada libre está prohibida en casi todos los territorios de España. La regulación está establecida por las comunidades autónomas, por lo que las sanciones son diferentes dependiendo la zona del país.

Las multas por acampada libre sin autorización pueden alcanzar los 6.000 euros -en las playas del Delta del Ebro-. La falta más leve se sitúa en 50 euros de coste. En ciudades como Zaragoza, una falta grave puede oscilar entre los 250 y 500 euros. Por ello, es importante conocer los espacios que cada municipio habilita como zona de acampada permitida, así como los campings de la zona.

El ferry, otra opción para viajar más barato

Las islas son destinos estrella del verano. Habitualmente, los turistas suelen alquilar un coche para poder visitar cada rincón. El ferry es una opción que utilizan muchos para que el viaje salga más barato. "Nosotros fuimos a Menorca en ferry porque salía mejor. El alquiler de coche ya nos costaba más de 400 euros y a eso había que sumar los vuelos. El ferry nos salió por 300 con el coche incluido", sostiene Irene Márquez, zaragozana de 26 años, que especifica que también es "cómodo" por el equipaje. "En el avión, el equipaje de mano se queda muy corto si quieres llevar gafas de buceo...", reconoce.