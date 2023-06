Así son los bonitos campings con 'mini' casas portátiles con sello de La Puebla de Alfindén

Diseño personalizado exclusivo, autosificiencia, aislamiento energético y sostenibilidad. Y, por dentro, como si fuera un 'mini' hotel. El interés por las casas portátiles se ha disparado hasta tal punto que ya forman parte de campings repartidos por el territorio nacional. Uno de ellos en Boltaña y otro en Cadaqués, una pequeña y encantadora localidad de Cataluña, que abrió este jueves y que además tiene sello aragonés.

Desde la empresa Tiny Houses, en La Puebla de Alfindén, ya trasladaron el auge de demanda de esta tipología de hogares hace unos meses a este diario. Ahora, su administrador, Fernando Llera, confirma que la compañía We Camp, especializada en campings que aspira a crear 20 alojamientos de este tipo en tres años, pidió que les fabricaran unas casas hechas a medida para un terreno en Cadaqués. Todas ellas tienen dos dormitorios, una cocina equipada, un baño completo y una zona de estar en unos 22 metros cuadrados. Además, planean fabricar otras 40 unidades para esta misma empresa, según indica el director. En caso de querer alquilar una, el precio sería de más de 150 euros la noche, aunque depende de la época. Se puede consultar en la página web de We Camp.

Las 'tiny houses' salen directamente desde Malpica y son transportadas hasta cualquier lugar. Estos hogares recibieron recientemente un galardón de la mano de El Suplemento, con el Premio Nacional en Diseño y Fabricación. Su clave, más allá de la facilidad para transportarlos, es que es posible no depender de la luz y el agua del Ayuntamiento de la localidad. Tiny Houses elabora estas casas con aislantes térmicos reflexivos “con materiales de alta calidad” -factor imprescindible, ya que apenas entra el frío en estas instalaciones-, aire acondicionado o calefacción, autosuficientes eléctricamente vía solar, e incluso si se quiere con servicio acumulativo y recogida de agua de lluvia para ser 100% autosuficiente. Del mismo modo, pueden colocarse en suelo rústico, otra de las grandes ventajas.

La empresa We Camp, con sede en Barcelona, dispone de campings en Santa Cristina, San Sebastián, Cala Montgó, Cabo de Gata, Cadaqués y Boltaña. "Buscamos alojamientos que se diferencien de lo que se hacen el resto", asegura Albert Montesinos, CEO de la compañía, que nace de hoteleros, por lo que su diferenciación se basa en hacer hogares que por dentro parezcan hoteles. "Es algo con lo que la gente se sorprende mucho y cada vez tiene más demanda", añade. Además, también disponen de apartamentos o tiendas de campaña, entre otros.

La empresa de La Puebla de Alfindén, Tiny Houses, ha fabricado 20 viviendas móviles personalizadas para el camping en la localidad catalana

Con esto, buscan "realzar" todos los elementos favoritos de los amantes del camping, pero con la comodidad y servicios que ofrecen los hoteles. "No tenemos el típico modelo hawaiano. Somos muy locales. Buscamos que las casas estén en emplazamientos que nos parecen increíbles, muy naturales", narra el CEO de We Camp. Velan, especialmente, por la sostenibilidad, aspecto en el que las casas móviles de La Puebla de Alfindén destacan. "Tenemos 'boogies' eléctricos, no utilizamos vehículo rodado dentro del camping. Además, contamos con riego por goteo, a nivel de iluminación todo el sistema está enfocado hacia abajo para evitar la contaminación lumínica...", resume Albert Montesinos. Asimismo, impulsan la contratación local para estos alojamientos típicos de verano.

Las casas están pensadas para las familias, su principal cliente. Por eso, We Camp cuenta con un departamento específico de arquitectos. "Es muy importante que tengan todos estos elementos, queremos sorprender. Es un producto integrado en la naturaleza. No compramos cosas que ya están hechas", dice Montesinos. Básicamente, quieren mantener la esencia. "Que entres y digas: 'Vale, esto es un We Camp'", añade.

Asimismo, la compañía ofrece una serie de rutas e itinerarios fuera del camping. "Hay actividades dentro, que es muy usual, pero hemos intentado diferenciarnos con experiencias fuera para que los clientes conecten con el territorio rural. Incluso, tenemos una aplicación para ello, con rutas", detallan. Así, la ubicación no es casualidad y cobra mucha importancia.

Uno de los alojamientos que We Camp ofrece en los Pirineos, con una casa móvil. We Camp

Uno de los alojamientos que We Camp ofrece en los Pirineos, con una casa móvil. We Camp

We Camp ofrece también otro camping en Boltaña con la peculiaridad de que allí también son casas móviles. Cabe la posibilidad de reservar tiendas de campaña, bungalows e incluso 'Mobil Home Couple +', un alojamiento de 25 metros cuadrados, o una 'Mobil Home XL', de unos 40 metros cuadrados y para capacidad de 5 personas, con todo totalmente equipado. Los precios de estos dos últimos serían unos 108 y 127 euros la noche, respectivamente.

¿Cuánto cuesta comprar una 'tiny house'?

Volviendo a las 'mini casas' portátiles que se fabrican en La Puebla de Alfindén, existen diferentes modelos personalizables. El hecho de que sea tan customizable hace que los precios varíen en función de los modelos, pero la empresa detalla que son aproximadamente unos 1.500 euros por metro cuadrado con cocina y baño completos, aunque cuantos más metros cuadrados más barato sale. Ofrecen una garantía de 7 años de revestimientos interior y exterior, sin mantenimiento.

Este tipo de viviendas están pensadas para todo tipo de público. Antes de la pandemia, las 'tiny houses' solían adquirirse como primera residencia, pero ahora se compran más para turismo interior y rural. Se busca un terreno en la montaña y se instala allí como segunda vivienda o como espacio de ocio.

El reglamento para instalar casas portátiles varía según el país. El modelo en las tierras nórdicas es más "flexible" en estos temas, pero en España la normativa es más rígida. No obstante, existe un "vacío legal" que hace que este modelo de vivienda pueda instalarse en cualquier parcela o suelo rústico, además de manera sostenible.

"Nuestras casas se consideran bienes muebles, con lo cual pueden ser colocadas en cualquier terreno. Hasta el momento existe un vacío legal que depende en muchos casos de la propia Comunidad o en la mayoría de los casos de la regulación impuestas para las caravanas. El Código Civil en su artículo 335, especifica que los bienes muebles son aquellos que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a la que estuvieren unidos”, apuntan desde Tiny Houses.