Pueblos de Aragón con área de estacionamiento de autocaravanas

El turismo enautocaravana está en auge y cada vez son más los espacios de la geografía aragonesa donde se pueden estacionar estos vehículos. Según los datos facilitados por la asociación Actua (Autocaravanas y Campers Todos Unidos Aragón), en todo Aragón hay 87 áreas municipales para autocaravanas, incluyendo las tres capitales. Por provincia, donde más hay es en Teruel (33 localidades), seguido de Huesca (28) y Zaragoza (26).

Dónde estacionar una autocaravana en Teruel

Entre los 33 municipios con áreas para autocaravanas en Teruel están algunos muy turísticos, como Beceite, con su ruta del Parrizal, en el Matarraña; o Valderrobres, incluido en la lista de los Pueblos Más Bonitos de España. También hay un aparcamiento para este tipo de vehículos en Torres de Albarracín, a 15 minutos de Albarracín y a solo tres del restaurante con estrella Michelín El Batán, en Tramacastilla. Así, el turismo de naturaleza, el gastronómico y el cultural no están reñidos con un modo de viajar y de conocer el mundo en autocaravana. Alcañiz, Calaceite, Cretas, Cella, Mas de las Matas, Monroyo, Estercuel, El Pobo o Utrillas son otros de los pueblos turolenses que tienen área para estacionamiento de autocaravanas.

Área de estacionamiento en Cañada de Verich (Teruel) M. A. A.

Localidades con parking de autocaravanas en Huesca

En la provincia de Huesca hay 28 localidades que cuentan con este tipo de aparcamientos destinados para autocaravanas. Así, se puede estacionar cómodamente un vehículo de estas características en Canfranc Estación, uno de los lugares con más reclamo turístico del Pirineo, o en Aínsa, entre Los Pueblos Más Bonitos de España. También los hay en Benasque, Jaca, Sabiñánigo o Sallent de Gállego, municipios de referencia en la cordillera aragonesa; o en otros puntos con menos de cien habitantes, como es la localidad de Castigaleu, en la Ribagorza. Bolea, a diez minutos del castillo de Loarre; la Cartuja de Monegros; Fraga o San Esteban de Litera son otros lugares de Huesca con áreas para autocaravanas.

Área de estacionamiento en Brea de Aragón (Zaragoza) M. A. A.

Áreas de autocaravanas en localidades de Zaragoza

Zaragoza provincia cuenta con 26 zonas de estacionamiento de autocaravanas municipales. Además de la de la capital aragonesa, situada frente al Campus Río Ebro, en el Actur, hay zonas habilitadas para este uso en grandes municipios como Tarazona, Caspe o Calatayud. También se encuentran parkings así en pueblos pequeños de toda la provincia, como Grisel (Tarazona y el Moncayo), Purujosa (Aranda) o Escatrón (Ribera Baja del Ebro). Sos del Rey Católico, uno de Los Pueblos Más Bonitos de España y entre los más turísticos de Aragón también dispone de área para autocaravanas. Belchite, con su Pueblo Viejo; Trasmoz, el pueblo de las brujas; o Jaraba, famoso por sus aguas termales, son otras de las localidades de esta lista.

Los datos se han obtenido con la colaboración de Araesac, una web donde están registradas todas las áreas y parkings para la pernocta de autocaravanas en España y Europa. En este sitio se puede consultar el listado completo de los lugares de Aragón con los distintos servicios.

“A no ser que la ordenanza del municipio en cuestión diga lo contrario, pernoctar dentro de una autocaravana correctamente estacionada en la vía pública está permitido, según la instrucción 08-V74 de la DGT”, explica Miguel Ángal Atanes, presidente de Actua. La entidad a la que representa es la única dedicada al autocaravanismo en Aragón y, en los últimos tiempos, han notado cómo cada vez son más los ayuntamientos que habilitan aparcamientos para autocaravanas en sus municipios. “Cuando vamos a estos pueblos, intentamos al menos comprar el pan o tomarnos el café allí. Hacer algo de gasto es lo mínimo que podemos hacer”, asegura Atanes.

Desde Actua se muestran muy agradecidos por la proliferación de estos espacios, aunque matizan que son necesarias más zonas de servicios para poder cargar y descargar aguas grises y negras. Actualmente, aunque no tantas como aparcamientos, también las hay en sitios como, por ejemplo, Aínsa, donde se ha habilitado una máquina que, previo pago, suministra agua potable al vehículo. “Desde la perspectiva de los conductores de autocaravanas queremos tener los mismos derechos que los demás usuarios y no tener que, sí o sí, ir a las áreas. Un área tiene que ser una opción y no una obligación”, explica Atanes.

En Fiscal, se encuentra el Área Ordesa Pirineos, un área de pernocta para autocaravanas, furgonetas y campers que se puso en marcha en octubre de 2020. Tiene 45 plazas, con suministro de agua potable y de descarga de aguas negras. Hay wifi gratuito en todo el recinto y el sistema es totalmente automático.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.