Paraísos fiscales del automóvil en Aragón: veinte coches por vecino

Aragón tiene registrados 635.533 turismos en sus 731 localidades, es decir, sigue la media que marcan varias estadísticas de un coche por cada dos personas. Sin embargo, la distribución de vehículos por municipios no va de la mano con los habitantes empadronados. Así, en Zaragoza capital aparecen 272.361 coches 'empadronados' y la población es casi tres veces más. Sucede todo lo contrario en algunos municipios pequeños.

La localidad zaragozana de Retascón se ha convertido ya en un paraíso fiscal del automóvil. Tan solo 70 vecinos están censados, sin embargo, hay registrados 1.729 turismos, 288 furgonetas y camiones y 14 motocicletas, según los últimos datos facilitados por la Delegación del Gobierno de España en Aragón. Así, hay más de 20 coches por cada vecino. ¿Y cómo se explica eso?

"Hay cuatro empresas instaladas que se dedican a la compra y venta de vehículos y al alquiler. Para el pueblo es algo muy positivo porque nos aporta beneficios que nos permiten hacer obras y actividades para el beneficio de todos los vecinos", explica la alcaldesa, Ana Isabel Montejano, que asegura que es algo que ya heredó de la antigua legislatura y que es "muy bueno para la localidad". "Esto es oferta y demanda. Si no lo hacemos nosotros lo harán en otros municipios", explica.

Con el dinero recaudado, especifica, han podido arreglar el parque y pagar la comida típica que hace la localidad para toda la comarca de patatas con longaniza.

En otras localidades de la Comunidad es habitual ver más coches que vecinos empadronados, aunque por menos diferencia. Es el caso, por ejemplo, de Aguatón (provincia de Huesca), donde hay 19 turismos y tres furgonetas, pero tan solo 17 vecinos. O Pozuel de Ariza (provincia de Zaragoza), con 17 vecinos censados y un total de 22 coches y 4 furgonetas. "Es un impuesto que va entero a las arcas municipales por lo que a nosotros nos viene muy bien para luego poder acometer obras", explica el alcalde de Aguatón, Jun Ramón Cardo, y la alcaldesa de Pozuel de Ariza, María Encarnación Bermúdez.

Son pueblos "muy pequeños" y la mayoría de censados "van y vienen" diariamente o los fines de semana. "Hay mucha gente que se empadrona en sus pueblos, con los que siempre tiene un vínculo, aunque no pueda vivir allí por trabajo. Es una forma de no dejarlos morir", defiende Bermúdez.

Curioso es el caso de Campo, que con menos de 500 habitantes, cuenta con 571 vehículos entre turismos, furgonetas, camiones, tractores, remolques y motocicletas, o el de Broto, que con los mismo vecinos, tiene 646 vehículos, de ellos, 218 son furgonetas. Estas circunstancias pueden estar relacionadas con el turismo o la actividad agrícola.

La realidad es que en cada localidad el precio varía significativamente y en las capitales de provincia es más alto que en el ámbito rural. En Zaragoza, la tasa va de 22,50 euros (menos de 8 caballos fiscales) a 224 euros (de 20 caballos fiscales en adelante). El precio medio, que es el más habitual es 137,30 euros por vehículo al año, que se correspondería con coches como un Honda CR-V. Por debajo, está por ejemplo un Seat Ibiza o el Mazda 3, cuya cuota es de 62,30 (está en el rango de 8 hasta 11,99 caballos fiscales). Por encima tributa, por ejemplo, un Ford Mondeo que está en la escala de 16 hasta 19,99 caballos fiscales y paga cada año 179,20 euros.

En Huesca, el precio va desde los 23,98 (menos de ocho caballos fiscales) a 212,80 (de 20 caballos fiscales en adelante).

En Teruel capital, la cuota es, aproximadamente, de 20 euros menos que en la capital aragonesa. Así, los turismos de 20 caballos fiscales en adelante pagan 198,11 euros. Tan solo varían, sin embargo, unos cuantos céntimos en los de menos de 8 caballos fiscales.

En el extremo contrario se encuentran pequeños municipios como Retascón, donde el coste se reduce entre 10 y 20 euros, según ha explicado la alcaldesa.

Francisco Gracia, delegado territorial de AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales) en Aragón asegura que es habitual que las personas que poseen una segunda residencia en un pueblo se empadronen para pagar menos en el permiso de circulación. "Cumple los términos de la ley pero los usuarios buscan un ahorro y ese no es el espíritu de la ley", especifica el experto. Gracia asegura que esta práctica puede tener algunos riesgos: "Que envíen una notificación y no estar presente, no contar con deducciones fiscales al cambiar de residencia,...".

Permiso de circulación en Zaragoza

En función de las características de los motores, la clase de combustible que consuma el vehículo y la incidencia de la combustión en el medio ambiente, se establecen las siguientes bonificaciones. Los vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, o eléctrico-gas) homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes" tienen una bonificación del 75% los seis años naturales desde su primera matriculación.

La misma bonificación tienen los híbridos enchufables con etiqueta cero emitida por la DGT los primero 10 años y en el caso de los vehículo eléctricos o de emisiones nulas durante toda su vida útil.

También cuentan con bonificación entre el 5 y el 40% los vehículos automóviles de la clase turismos o asimilados, de nueva matriculación a partir de 2012, que cumplan con el grado de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Para ello, tienen que emitir menos de 100 gr/Km de CO2.

Además, pagarán un 50% menos de la cuota del impuesto, "los vehículos declarados históricos por la Comunidad Autónoma y matriculados como históricos en la Jefatura Provincial de Tráfico del domicilio del interesado".

Permiso de circulación en Huesca

Permiso de circulación en Teruel

La misma bonificación que en Zaragoza tienen los vehículos de motor eléctrico o emisiones nulas y los híbridos enchufables con etiqueta cero emitida por la DGT de Teruel.

Al igual que los automóviles históricos, aunque en este caso el porcentaje es menor: "Los que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación, o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, tendrán una bonificación del 25% del impuesto".