Natalia Chueca: "Las urnas han avalado el proyecto de la nueva Romareda. Con nosotros no se va a parar"

¿Cómo se siente una semana después de su victoria electoral?

Muy feliz, muy ilusionada, con mucha energía y también con el peso de la responsabilidad.

Se ha quedado a un concejal de la mayoría absoluta.

Me hubiese encantado llegar a los 16, pero estoy muy satisfecha con los 15 concejales. Es un muy buen resultado y gobernaremos con lo que las urnas nos han dado.

Una vez sea investida alcaldesa, ¿cuál será su primera decisión?

Una de las primeras decisiones será una modificación de créditos para hacer el programa Volveremos este otoño e invierno.

Además de Volveremos, ¿cuál es su proyecto estrella?

La Romareda es un proyectazo, el proyecto estrella de la ciudad y el más avanzado. Pero Zaragoza también necesita la Ciudad Inteligente del Deporte para que, junto al nuevo campo y nuestra ubicación, podamos ofrecer el mejor lugar de España y de Europa para celebrar eventos deportivos.

¿Cuáles van a ser los próximos pasos del nuevo estadio?

Esperar a que se presenten las ofertas para adjudicarlo en septiembre. Quisimos ser respetuosos con las urnas y que fuese el nuevo gobierno el que adjudicase La Romareda. Estamos expectantes de que llegue el plazo en el que se puedan ya conocer las ofertas.

¿Teme que el proyecto acabe judicializado tras las elecciones?

Confío plenamente en los pliegos y en su legalidad. Estamos muy tranquilos. Entiendo que formaba parte de la campaña electoral del PSOE, de Podemos y de Chunta, que fueron los tres partidos que amenazaron con judicializarlo. Un recurso supondría solo un retraso en el tiempo, porque el proyecto no tiene ninguna duda legal y saldrá adelante sí o sí.

¿El resultado de las urnas despeja el futuro del estadio?

Claramente. Aquí no hay dudas: con nosotros no se va a parar. La izquierda ha hecho durante más de un año todo lo posible para pararlo hasta el día anterior a las elecciones, cuando empezaron a decir lo contrario. Un recurso sería ahondar en el error. Lo que nos están diciendo las urnas es que avalan el proyecto de la nueva Romareda. Si los partidos perdedores ahora quieren poner un recurso es ir otra vez en contra de lo que quieren los zaragozanos. Ellos verán, yo no lo haría.

Este mes se abre la carrera del Mundial 2030. ¿En que posición está Zaragoza?

Pues está en muy buena posición. Ahora tendremos que hablar con la Federación. Ya sabéis que lo guardan con bastante discreción, pero Zaragoza está en muy buena disposición y después del resultado de las urnas, mucho mejor.

Se prometió la Ciudad Inteligente del Deporte y con presupuesto de 50 millones de euros. ¿Cómo se va a financiar?

Es un proyecto que planteamos en la campaña muy trabajado ya. Ahora tenemos que ver cuáles son los aprovechamientos de La Romareda que se pueden dedicar y otras fuentes de financiación: vamos a solicitar a Europa porque estamos también dentro de la candidatura de la capital europea del Deporte 2026. Y por supuesto a partir del 23 de julio confío en que el PP esté en el Gobierno de España y podamos pedir financiación al Consejo Superior de Deportes. Esas gestiones nos van a condicionar los plazos.

¿La DGA se sumará al proyecto?

Por supuesto. Tiene que cedernos los suelos y ese es el compromiso del presidente. A partir de ahí también vamos a llevar a esa bilateral cuál es la aportación económica. Esa Ciudad del Deporte nos va a permitir acoger competiciones nacionales e internacionales de múltiples disciplinas, que ahora ni se pueden plantear en Zaragoza porque no tenemos unas instalaciones homologadas. Tenerlas significa miles de visitantes a nuestra comunidad y a nuestra ciudad.

Llega a la alcaldía tras una etapa de fuerte tensión con la DGA.

Eso lo han resuelto las urnas. Ese problema que teníamos los zaragozanos nos lo han resuelto los propios zaragozanos votando para que Jorge Azcón sea el próximo presidente del Gobierno de Aragón y yo la próxima alcaldesa. Somos dos personas de un mismo equipo, con una sintonía absoluta en la forma de entender la gestión pública de las administraciones.

La líder popular logra quince concejales de 31 tras las elecciones del 28M y puede obtener la vara de mando municipal sin los apoyos de Vox el próximo 17 de junio.

El Ayuntamiento ha sido siempre bastante reivindicativo con la DGA. ¿El hecho de que sean del mismo color político puede reducir ese espíritu?

No tendría por qué.

Si tiene que reclamar al presidente, ¿lo hará aunque sea de su mismo partido?

Claro que sí. Yo estoy aquí para defender los intereses de Zaragoza. Entiendo que el presidente de Aragón va a ser empático porque ha sido alcalde y conoce perfectamente las necesidades de la ciudad. Históricamente Zaragoza ha sido reivindicativa con Aragón porque hay una gran descompensación entre las competencias autonómicas que está prestando el Ayuntamiento y la financiación que llega. Habrá que negociar y reequilibrar esos desequilibrios que vienen del pasado y que, lamentablemente, otros partidos no fueron capaces de resolver.

¿Va a mantener las reclamaciones en materia de financiación?

Una de las cosas que quiero es que en septiembre nos sentemos y hagamos una bilateral. No hemos podido hacerla antes de las elecciones por el contexto político y por lo tanto nos pondremos a trabajar para prepararlo para que a la vuelta de vacaciones podamos solventar esa situación de financiación.

El Ayuntamiento ha sido crítico con algunos proyectos de la DGA, como las viviendas para jóvenes en los ‘cacahuetes’ de la Expo o la ampliación de Plaza. ¿Le pedirá a Azcón que los paralice?

Habrá que ver. No es nuestro sello paralizar los proyectos que están en marcha. La competencia urbanística es municipal y lo que no tiene sentido es que el Gobierno de Aragón plantee cualquier actuación urbanística en Zaragoza sin trabajar conjuntamente. Eso no va a volver a pasar. Cualquier proyecto que el Gobierno de Aragón, con Jorge Azcón como presidente, quiera impulsar, empezará con una reunión donde veremos los pros y contras y a partir de ahí saldremos juntos a contarlo. No que nos enteremos por la prensa de los planes que tiene el presidente sin haber hecho una consulta a quien tiene la competencia. Eso era un error.

Se acordó una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que no se hizo la pasada corporación. ¿Lo hará esta?

Zaragoza, con el PGOU actual, tiene todavía mucho que desarrollar. Es evidente que hay que hacer actualizaciones y se van haciendo, pero ahora mismo todavía tenemos muchos desarrollos por hacer con el actual plan. A priori no es una de mis prioridades.

¿Y bajarán los impuestos?

En la medida de lo posible. Es lo que defendemos siempre en el PP.

¿Qué impuestos pueden bajar?

En Zaragoza somos muy competitivos, estamos en el límite. Lo que he dicho en campaña es que es necesario que gobierne el PP en la Comunidad, porque son los impuestos autonómicos los que están ahora mismo descompensados. Estamos haciendo que Zaragoza sea la ciudad más competitiva junto con Madrid. En cambio, en el Gobierno de Aragón, donde hace años que gobierna el PSOE, estamos aún en un infierno fiscal.

La contrata del bus termina ya este año. ¿Cuando prevé sacar los nuevos pliegos?

Estamos trabajando en ellos y próximamente tendrán noticias sobre el asunto. No hay fecha prevista.

¿Cuáles son los ejes que va a seguir esa futura contrata del bus?

Tenemos que incluir una nueva línea circular. Vamos a avanzar con la transformación eléctrica de las flotas y tendremos que ir mejorando la famosa reordenación de las líneas. No quiero hacerlo de forma transgresora. Hay que hacer las mejoras de forma pausada, gradual y testando y consolidando los cambios.

¿Cuáles serían las líneas que deberían modificarse?

Hay algunas que tienen unos itinerarios que no son nada eficientes. Lo primero es introducir la nueva circular y ver todos los trasvases y mejoras que de ahí se generen. Esa nueva línea tiene capacidad para atraer una demanda muy importante, incluso del nivel de la línea 1 del tranvía o más. Por lo tanto puede generar cambios en las líneas secundarias.

En el 2024 expira el convenio colectivo del bus urbano. ¿Teme que vuelvan las huelgas?

Espero que no. Confío en que la plantilla lleve a cabo una negociación del convenio pacífica. No digo que no pidan lo que consideren justo, pero que puedan ser capaces, empresa y comité, de ponerse de acuerdo sin necesidad de que los zaragozanos vuelvan otra vez a padecer una negociación colectiva del autobús.

¿En qué van a cambiar las Fiestas del Pilar en esta nueva etapa?

Vamos a seguir descentralizando las Fiestas del Pilar, y sobre todo quiero que sigamos atrayendo grandes eventos. Vamos a tener grandes conciertos y seguiremos ampliando la Ofrenda de Flores y la Ofrenda de Frutos, que también es uno de las grandes momentos de las fiestas. Y espero que sigamos disfrutando de las jotas en más sitios de la ciudad.

Una de sus apuestas en campaña ha sido la organización de grandes eventos en la ciudad. ¿Cuál va a ser el primero de ellos?

Me gustaría empezar organizando para el año que viene el Festival de la Luz. He visto en otras ciudades que mueve a miles de ciudadanos. Me parece que nos tenemos que sentar a trabajar en ese festival, igual que hemos disfrutado del éxito de Zaragoza Florece en este fin de semana pasado.

¿Cuál será su sello personal?

La prioridad es crecer. Zaragoza tiene ya es la segunda ciudad en calidad de vida. Quiero seguir haciendo de Zaragoza una ciudad atractiva para montar tu proyecto de vida para las nuevas generaciones. No quiero que Zaragoza, los jóvenes, tengan que salir a formarse y ya no vuelvan. Quiero que realmente pongamos en valor las ventajas que tiene Zaragoza para vivir por nuestra calidad de vida, porque ofrecemos oportunidades de trabajo y porque es una ciudad interesante, divertida, donde pasan cosas y apetece quedarse y venir los fines de semana.