Lambán le dice a Azcón que el presidente aún es él y le amenaza con buscar una mayoría alternativa para que el PP se "retrate" con Vox

Javier Lambán, secretario general del PSOE-Aragón, quiere que el PP se "retrate" con Vox si quiere asumir la Presidencia de Aragón. Así lo ha recalcado ante los suyos en el Comité Regional del PSOE, donde ha pedido a los grupos parlamentarios aislar a Vox para intentar forjar una mayoría alternativa con el cuatripartito (PSOE, Podemos, CHA y el PAR) y Aragón Existe. Si optara por esta fórmula, el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ganador de las elecciones con 28 escaños, no tendría más remedio que pactar con Vox para poder superar la investidura.

Ha iniciado Lambán su discurso mostrando su contrariedad tras haber sido convocado por carta por Azcón para un encuentro en las Cortes para negociar el futuro Gobierno. "A fecha de hoy sigo siendo el presidente del Gobierno de Aragón, y quien lo tiene que llamar al Pignatelli soy yo, y para hablar de los resultados sin prejuzgar nada de lo que vaya a pasar en las próximas semanas", le ha reprochado al líder popular.

El secretario general del PSOE-Aragón ha lamentado los resultados del 28-M, destacando como nota positiva que Juan Antonio Sánchez Quero haya conseguido retener la DPZ. Fue, ha dicho, una "mala noticia" la pérdida de la DPH, algo que "sentimos", y ha felicitado a Lola Ranera por los diez ediles en Zaragoza, y le ha pedido que no se vaya, como hizo su antecesora.

Asunción de responsabilidades

Ha recordado Lambán que, cuando alguien ha sido presidente durante ocho años y es posible que pierda el Gobierno, debe asumir responsabilidades. "Voy a estar a la altura de las circunstancias. Nadie me podrá acusar de no asumirlas. En su día podré abandonar el timón, el barco no lo abandonaré jamás", ha señalado.

El socialista ha criticado la campaña electoral de Azcón, y ha pedido a los suyos que "no bajen los brazos" y dejen que el líder del PP marque las reglas del juego, porque "tiene trampas y claroscuros". "Azcón se avergüenza de Vox, considera que son una especie de apestados, y con ese discurso trata de seducir a algunos incautos en el camino, a Teruel Existe y al PAR. No para compartir el poder con ellos, sino para usarlos como muleta alternativa para pactos que puedan blanquear su convivencia con la extrema derecha", ha asegurado.

Lambán ha avisado de que los próximos años "van a ser complicados". Él continuará liderando el PSOE hasta el próximo congreso, que será después del 23-J (si pierde el PSOE). "Vamos a tener que redefinir a dónde queremos ir. Tendremos que ir preparando la alternativa. Hagamos un PSOE aragonés con voz propia, defendamos el futuro que queremos", ha conminado.