Pedro Navarro (PP): "El PSOE no asume su derrota e intenta embarrar la negociación"

El secretario de organización del Partido Popular de Aragón, Pedro Navarro, ha lamentado este martes que el PSOE no haya asumido su derrota en las urnas y esté intentando embarrar las negociaciones de cara a la formación del próximo Gobierno de Aragón. Navarro ha valorado de este modo las declaraciones del socialista Darío Villagrasa, quien ha señalado que su partido no va a explorar ninguna fórmula que favorezca la gobernabilidad de Aragón y suponga la investidura de Jorge Azcón.

“El PSOE no ha asumido su derrota electoral y está embarrando la necesaria negociación para la gobernabilidad de nuestra comunidad autónoma, mezclándola con la estrategia política de Pedro Sánchez para las elecciones generales”, ha expresado Pedro Navarro. “Al día siguiente de la convocatoria de elecciones generales, Javier Lambán pone al PSOE aragonés al servicio de Pedro Sánchez y demuestra que, para él, lo más importante es su partido que los intereses generales de los aragoneses”, ha subrayado en rueda de prensa.

El secretario de organización del PP-Aragón ha indicado que “el PSOE está intentando polarizar y generar conflicto”. “Es la estrategia a la desesperada de Pedro Sánchez para intentar aferrarse a su sillón. Volvemos a comprobar, además, que la palabra de Javier Lambán no vale nada. Después de defender pactos entre el PSOE y el Partido Popular para garantizar la gobernabilidad del país, de defender durante años que haya un acuerdo y un consenso entre las grandes fuerzas, rechaza de plano, antes de haber recibido una petición formal, sentarse a negociar con el Partido Popular”, ha añadido.

“Es una pena que Javier Lambán termine su carrera política postrado, una vez más, al servicio de Pedro Sánchez. Lamentamos que no haya aceptado la derrota electoral y espere que aquel que ganó las elecciones de una forma clara lidere, legítimamente, un proceso de búsqueda de la gobernabilidad de nuestra comunidad autónoma”, ha puntualizado el popular.

A preguntas de los medios, Pedro Navarro ha defendido la legitimidad del Partido Popular para gobernar en solitario: “Vamos a dialogar con todo el mundo y no nos vamos a dejar llevar por los focos electorales de Sánchez y Lambán. Queremos hablar con todas las fuerzas, por eso lamentamos que, antes siquiera de habernos puesto en contacto con ellos, nos contesten con intentos absurdos de coaliciones de perdedores que no llevan a nada. Esperamos que no sea el hilo conductor de lo que viene en adelante”.

La ronda de conversaciones planteada por el Partido Popular se hará “respetando los plazos y proponiendo a las fuerzas políticas las distintas opciones de gobernabilidad para la Comunidad”.