Natalia Chueca: "Julio Calvo (Vox) ha demostrado responsabilidad y confío en que siga en la misma tesitura"

El voto conservador aglutinó el 28-M 19 concejales, algo no se producía desde el año 95. ¿A qué obedece la movilización?Esa es una lectura. La otra es que el voto de izquierdas se ha quedado en 12 concejales, una consecuencia de los últimos años. Las urnas han pasado factura al PSOE porque ha estado instaurado en el no por el no, bloqueando proyectos estratégicos y eran objetivamente necesarios y buenos.

¿Vox podría exigir entrar al Gobierno de Zaragoza para darle al PP el apoyo en las Cortes?No creo que sea el caso.

¿Se plantearía hacer al menos un pacto de estabilidad?Ahora mismo no tengo esa necesidad. Y cuando tenga que cerrar acuerdos hablaré con todos los partidos. No me cierro. El PSOE igual lee el resultado de las urnas y entiende que ese no es el camino y empieza a centrarse. Y ahí podemos empezar a entendernos.



Azcón ha tendido la mano al PSOE. ¿Va a hacer lo mismo?Claro. Yo me reuniré con los tres partidos, con PSOE, Vox y ZEC.



¿Cuándo va a hacer eso?La semana que viene. Si la oposición quiere ser constructiva, nos encontraremos fácilmente.



¿Cree que deberían abstenerse en su investidura?Sería una forma de dejar que gobernase el resultado de las urnas. Dar su apoyo es más complicado.



Después tocará formar gobierno. ¿Tiene decidida la composición?Todavía no. Estoy trabajando en la mejor estructura.

¿Mantendrá a Sara Fernández como vicealcaldesa?Con 15 concejales no es necesaria esa figura. No es por nombre y apellido ni por la persona, sino simplemente porque quiero una estructura donde esté el alcalde y los tenientes de alcalde. Y a partir de ahí, los concejales delegados. Es diferente a cuando se está gobernando en coalición.

¿Cómo cree que se va a resolver la investidura de Jorge Azcón?Creo que Jorge será investido presidente en solitario. No tengo dudas de que lo va a conseguir.

Con la abstención de todos, el apoyo de Vox… ¿Cuál es su porra? Es complicado, pero yo creo que Vox se abstendrá. Apostaría ahora mismo por eso.

Y el PAR entonces votaría a favor.

Ellos han dicho que puede que den su apoyo. Si el PAR quiere apoyar al PP estaría demostrando responsabilidad. Lo que creo que debería de hacer el señor Lambán y el PSOE, leer el resultado de las urnas y dar un paso atrás absteniéndose para hacer a Jorge Azcón presidente del Gobierno de Aragón. En vísperas de unas elecciones generales, los zaragozanos, los aragoneses, quieren políticos responsables y que no estén pensando solo en su beneficio particular.