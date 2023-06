Azcón quiere tener "lo antes posible" un gobierno en "solitario, centrado y moderado" en Aragón y tiende la mano a Lambán

El Partido Popular apuesta por tener "lo antes posible" un Gobierno en solitario "moderado y centrado" en Aragón. Es lo que ha defendido este miércoles Jorge Azcón, emocionado, ante los miembros de una Junta Directiva Autonómica en la ha dado cuenta de la victoria el 28-M y ha agradecido a los aragoneses su apoyo. Con 28 escaños, la victoria en las tres provincias, alcaldesas en las tres capitales, la presidencia de la DPH y la posibilidad de gobernar en la DPT, ha insistido en que su partido está legitimado para gobernar Aragón solo.

Azcón ha recalcado que ha llegado el momento de la "responsabilidad". "El PP tiene que estar abierto al diálogo permanente con todas las fuerzas políticas. Ninguna idea que merezca la pena va a dejar de ser escuchada", ha asegurado. Y ha recordado que aunque hay partidos cuyo resultado no les va a permitir ser una alternativa de Gobierno, eso no significa que "no puedan aportar a la gobernabilidad de Aragón" ni que no puedan "facilitar la formación de un Gobierno".

"Estoy dispuesto a buscar los apoyos que sean necesarios para formar un gobierno centrado, moderado y que devuelva a los ciudadanos lo mucho que le dan a la Comunidad", ha enfatizado. El presidente del PP-Aragón ha pedido al PSOE que "recapacite" y que "no se deje arrastrar por las necesidades de Pedro Sánchez". Y se ha referido Azcón a la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. "Nadie nos va a marcar el paso, y menos uun partido que ha perdido las elecciones", ha recalcado.

También ha recordado cómo Javier Lambán ha reclamado acuerdos entre las dos fuerzas para llegar a acuerdos de amplia base. "Ha llegado el momento de ver si Lambán decía esas cosas porque quedaban bien o si está dispuesto a cumplir su palabra o era retórica barata", ha ironizado.

Azcón ha remitido una carta a Lambán para mantener una reunión el lunes en las Cortes de Aragón para fijar un calendario entre las dos formaciones políticas. Espera que en el PSOE tengan el "talante democrático de sentarse a negociar". "Aragón necesita un Gobierno cuanto antes, independientemente de las estrategias que quieran mantener los perdedores para aferrarse a los sillones que hay aquí o en Madrid", ha señalado. En ningún momento se ha referido a Vox, que con sus siete escaños en las Cortes podría facilitar el Gobierno. Tampoco a Teruel Existe (4) ni al PAR (1), aunque se negocia con ellos.