Bicicletada Escolar en Zaragoza para reivindicar más kilómetros de carril bici y mayor seguridad vial

Con un total de 300 inscritos este año más 250 que se han sumado por libre, la XVI Bicicletada escolar de Zaragoza ha salido pasadas las 11.00 desde la plaza del Pilar, junto a Delegación del Gobierno donde se han concentrado las columnas que venían de los distintos barrios, para pedalear todos juntos y recorrer 7,5 kilómetros por las avenidas principales hasta el Parque Bruil en reivindicación una ciudad con más kilómetros de carril bici y mayor seguridad vial.

Un cielo sin demasiado sol ha acompañado a los ciclistas, la mayoría niños hasta 12 años y sus padres, aunque también jóvenes de varios institutos (en total han sido 30 centros educativos, 20 de primaria y 10 de secundaria), en esta marcha festiva, promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza, dentro del proyecto 'Stars', financiado con fondos europeos, que busca impulsar los desplazamientos de niños y niñas en bici por la ciudad y convertirlos en protagonistas del diseño de la nueva movilidad.

Voluntarios de colectivos ciclistas se han encargado de organizar el pelotón de 550 bicis por las arterias céntricas de la ciudad evitando percances con el tranvía o lo peatones. Javier Tello, de la Asociación Zaragoza en bici, comentaba que "colaboran todos los años y animan por redes sociales la participación de los chavales". Es una "actividad que a los peques y las familias les gusta mucho", añadía. "Solo hay que ver la respuesta. ¡Menuda fiesta!, decía. "Vienen sobre todo de Primaria, pero también hay algún grupo de la ESO. La intención es que se acostumbren a ir en bici".

Tello reconocía que "Zaragoza ha mejorado mucho, pero aún le falta". Por ejemplo, pedía que el carril bici llegue a Paseo de Pamplona o a algunos barrios como La Almozara que no tienen ni un kilómetro. También que "se mejoren las conexiones para que los recorridos sean más seguros".

Está demostrado, recalcaba, "que si hay infraestructura se utiliza: el carril bici de Paseo Echegaray y Caballero va siempre al 80%". Y animaba a los jóvenes a participar más.

Pascual Castejón, un padre del IES Pedro de Luna, acudió a la bicicletada con su hijo Jorge y su amigo Hugo Lecina. "Soy un convencido de la bici. Me suelo trasladar siempre a los sitios pedaleando", confesaba desde el año 1992 en que con su primer sueldo, trabajando para las fiestas del Pilar, se compró una bicicleta y "aquí estoy", decía, "ayudándoles a los chicos a descubrir los beneficios de la bici".

"Cojo la bici, pero sobre todo en el pueblo en Binacua (en la Jacetania), en la ciudad solo para alguna excursión", apuntaba su hijo Jorge, que pedalea desde los 6 años. Su amigo Hugo, también del barrio del Arrabal, coincidía. "Voy en bici sobre todo en Ejea de los Caballeros, en verano. He tenido desde que era muy pequeño y me gusta, pero en Zaragoza hay todavía muchos barrios pobres de carril bici y no es seguro porque vas como por la carretera", explicaba. "Con el Pedro de Luna nos llevaron a una excursión por el Gállego y el Huerva, marcándonos el recorrido de por dónde ir si cogemos la bici".

"Hay que integrar esta actividad en el colegio", señalaba Jorge Moliner, profesor del IES Domingo Miral, partícipe de la Bicicletada con su hija de apenas 2 años. "Siempre voy al trabajo en bici y recomendamos el uso del bicibus, combinando ambos sistemas, para que los chavales del barrio de Torrero puedan ir al cole en bici y darles autonomía". Les enseñan, además, indicaba, a imaginar el futuro de las ciudades. "Aún tenemos chicos y chicas en el colegio que no saben ir en bici y hay que procurar que aprendan" y "mejorar todos, conductores y ciclistas en lo que es educación vial", advertía.

"Es verdad que cuando pasan a la ESO, les cuesta", señalaba este profesor En general, "hay un descenso de la práctica deportiva". Por eso, hay que hacer más campañas que promocionen el uso de la bici y "dar más apoyo institucional e invertir en infraestructuras", pedía.

"Hemos venido porque el profesor de gimnasia nos sube medio punto la nota si nos apuntamos a esta Bicicletada", confesaban un grupo de cinco estudiantes del IES Pignatelli, Ainoa, Raquel, María, Nacho y Marco. "También estuvimos en la carrera sin humo en la Universidad", recordaban, por el mismo motivo, subir la nota. Si bien, fuera de bromas, decían que "cogían la bici de vez en cuando, no mucho" porque "no hay donde aparcarlas", comentaban y "aún es peligroso ir por muchas zonas sin carril bici en Zaragoza".

"Falta mucho en Zaragoza para ir en bicicleta de forma segura", indicaba Celia Barrio, profesora del Instituto José Manuel Blecua. "Media docena de chavales han redactado un manifiesto y un cartel pidiendo 'Menos furgonetas y más bicicletas' y reclamando "más aparcamientos, más carriles y que los conductores respeten a los ciclistas".

"Poder ir en bici con libertad y seguridad". Eso es lo que quiere una de estas alumnas, Leyre Villar. "Los fines de semana voy con mis padres y alguna vez quedo con algunos amigos. Vamos por el barrio de Torrero La Paz", decía. Paula Jiménez, compañera de instituto, explicaba que suele coger la bici para ir a casa de su abuela en Las Fuentes por el Tercer Cinturón, que sí tiene carril bici.

La profesora Barrio señalaba que "los padres y madres tenemos mucho miedo de que los chicos vayan en bici: todavía no es seguro". Es muy difícil, avisaba, "moverse por el barrio con tanto tráfico en las calles y los colegios ubicados en avenidas llenas de coches". Aunque apoya iniciativas como esta Bicicletada, confesaba que en su caso, con sus hijos "prefiere que vayan andando que en bici" y pedía al Ayuntamiento "más inversión en carriles bici en los barrios".

Tamara Marzo, de la organización de la Bicicletada, destacaba que "cada año tienen más participación. "Ha habido el doble de inscritos. El año pasado hubo 150 y este 300" . Hay que sumar, precisaba, los que acuden por libre. En total, han sido 550. "Un éxito y cero incidentes. "Les hemos dado un dorsal con un número a los inscritos para luego hacer un sorteo de libros en el Parque Bruil", explicaba.

"Queda mucho por hacer. Se han usado fondos europeos para abrir por fin en mayo el carril bici de Pedro III el Grande que ha unido Cortes de Aragón con la Romareda, pero en La Almozara había cero carril bici. Ahora han empezado las obras", decía Marzo, convencida de que hay que invertir más en la unificación de los carriles bici (algunos están junto a la acera, otros dentro de un bulevar, otros en mitad de la calzada) y quitar esas islas que quedan entre carriles bici y que no aportan seguridad a los usuarios de este medio de transporte.