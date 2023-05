César Azcárate, arquitecto: "Hemos querido mantener la esencia de gran estadio que tiene La Romareda"

El arquitecto vasco César Azcárate quiere que la nueva Romareda preserve el espíritu del viejo estadio, que enfila su etapa final. Así lo dice en una entrevista con HERALDO, en la que también participan los arquitectos Eduardo Aragüés (E. A.) y Antonio Lorén (A. L.), del equipo de la consultora Idom que ha diseñado la nueva infraestructura y que confían en que esta vez sea la ‘vencida’. !Sería una pena perder esta oportunidad”, asegura el líder del proyecto.

Zaragoza ha tenido hasta tres proyectos fallidos de campo de fútbol. ¿A la cuarta va la vencida?Esperamos que sí. La ciudad y el equipo no deben seguir más tiempo sin un estadio de referencia. Ahora, con el impulso que está teniendo el fútbol en todo el mundo, es la oportunidad. Todos los estadios se están modernizando. Sinceramente, creemos que esta va a ser la buena.

La nueva Romareda estará ‘modelada por el cierzo’. ¿Cómo se llega a este concepto?Trabajando mucho desde el principio, tratando de entender muy bien la historia del club, de sus tradiciones específicas y del entorno donde se ubica.

E. A.: Buscamos elementos que pudieran unir a todos los aragoneses, y las primeras palabras que surgieron fueron Ebro y cierzo. Pensamos que si el estadio era capaz de recoger estos elementos en su diseño, conseguiría conectar con los aragoneses y zaragozanos.

¿Cómo lidia un arquitecto con el componente emocional? ¿Es una responsabilidad extra?Sí, hay que entender al club y a su afición. ¿Y cómo empiezas a proponer un estadio para un equipo de fútbol? Lo haces viniendo al lugar, viendo partidos, conociendo a la afición… En una palabra, empapándote de lo que ha sido y es.

Frente a otros estadios que optan por lo espectacular, parece que el proyecto hace un ejercicio de contención. ¿Falta riesgo?Para nada. Este va a ser un estadio moderno, innovador y, sobre todo, muy específico para el club y su ciudad. No nos gustan los fuegos de artificio, sino que los edificios tengan sentido. Creemos que este lo tiene para su lugar, su club y el fútbol moderno.

E. A.: Ahí entra el concepto de integración. No estamos haciendo un estadio fuera de la ciudad en el que podríamos construir un objeto como quisiésemos. Estamos en medio de Zaragoza, tenemos compañeros al lado, como el Auditorio o el Miguel Servet, con los que hemos querido ser educados.

¿Se va a poder rescatar algún elemento de la actual Romareda?Siempre me ha parecido un estadio que estaba bien, quitando el tema de los años. Lo visité hace mucho tiempo y ahora he vuelto a hacerlo. Todo lo que tiene detrás del graderío, incluso las propias instalaciones de vestuarios, está ya obsoleto, pero la configuración de las gradas siempre me ha parecido interesante. Se ve muy bien desde todas las localidades, desde el interior del ‘bowl’ da una sensación de gran estadio. Hemos querido mantener esa esencia, mejorarla y potenciarla. También queremos mantener, por ejemplo, el tema de las redes, que es muy mítico.

A. L.: O la posición de los marcadores. La lógica emocional ha estado presente en todo el proceso. El propio concepto del viento viene de lo emocional.

¿Se va a parecer a otros estadios que han diseñado, como San Mamés o el nuevo Camp Nou?Todos los campos son muy diferentes, y es algo de lo que estamos muy orgullosos. No somos una máquina de producir estadios, sino una firma de arquitectura e ingeniería que quiere generar estadios específicos para cada lugar y cada club. Evidentemente, hay cuestiones técnicas que todos tienen en común. ¿En qué se puede parecer la nueva Romareda con San Mamés? En que son estadios urbanos, pero poco más.

¿Cuáles han sido entonces las referencias en el diseño?Es un estadio compacto, inglés si se quiere llamar así. Nos gustan los estadios europeos y cercanos al terreno de juego. Se asemeja a ese modelo, pero no se parece a ninguno en concreto.

¿Se notará la ‘olla a presión’?Se notará mucho y por varios motivos. Primero porque aumenta el aforo y segundo, porque las gradas van a estar más echadas hacia el terreno de juego. Más que ahora. Tendrán una pendiente mayor, y eso permite acercarlas más. Luego está la cubierta, que cubrirá el 100% de las gradas. Estará bastante echada hacia el terreno de juego, y eso permitirá concentrar la acústica y el ambiente.

¿Se han visto muy condicionados por la ubicación?Sí, pero en positivo. Ese ‘modelado por el cierzo’ tiene que ver también con generar lugares de entrada amable con el espacio público. Nos ha llevado mucho tiempo de trabajo hacer este estadio único para este sitio. Este modelo, aunque quisiéramos, no lo podríamos reproducir en otra ciudad del mundo, porque las características espaciales son distintas.

¿Ha sido fácil ajustar el diseño a las exigencias de la FIFA?Nada es fácil, pero tampoco ha sido una cuestión difícil de conseguir. Gracias a Dios, tenemos muy interiorizados todos los requisitos de la FIFA y cómo tienen que ser los estadios modernos.

Uno de los debates entre la afición es el aforo. ¿42.500 espectadores son suficientes?Es un asunto que corresponde al club. El Real Zaragoza nos ha dicho que es más que suficiente para las expectativas que tienen. Según nuestra experiencia, los estadios sobredimensionados no son buenos porque pueden llegar a crear lugares vacíos en los partidos normales. Eso no es bueno ni para la retransmisión televisiva ni para el club ni para nadie. El estadio será apto para celebrar la fase de grupos del Mundial y para una ciudad como Zaragoza.

¿También lo será para una final de Copa del Rey? ¿Qué otro tipo de competiciones podría acoger?Sí, desde una final de Copa a una de Europa League. Ese aforo da. Se necesitan 40.000. Una final de Champions o del Mundial sí exigirían más aforo, pero no puedes dimensionar un estadio pensando en un partido. Es irracional.

¿Qué va a ocurrir con las plazas de aparcamiento exterior? ¿Y el túnel de acceso al Servet?A. L.: Con el túnel se hace una pequeña variación de movimiento, pero se mantiene. Respecto a las zonas de aparcamiento, se hará lo que se considere oportuno en el ámbito municipal. Lo lógico, teniendo en cuenta el número de plazas que hay alrededor, sería eliminarlo.

¿Sería necesario peatonalizar las calles del entorno?A. L.: No sería malo peatonalizarlas, pero eso ya no es competencia nuestra.

¿Podrán acceder los buses con los jugadores al estadio?No es un requisito específico, pero sí es bueno que los buses de los jugadores, los camiones de retransmisiones televisivas o los necesarios para celebrar conciertos puedan entrar directamente. Se podría hacer desde la calle de Jerusalén. Creemos que es el mejor sitio, pero habrá que hablar con el Ayuntamiento.

Una de las claves de la nueva Romareda es su explotación económica.Sí. Ese es el gran cambio de los nuevos estadios, capaces de tener actividad los 365 días del año. Hay dos grandes bloques: todo lo que tiene que ver con las zonas de ‘hospitality’ y los ingresos procedentes de la actividad existente los días en que no hay partido. La esquina más cercana al Auditorio será la del Real Zaragoza. Allí habrá una cafetería, un restaurante, el museo, las propias oficinas del club o un gimnasio si hiciera falta.

¿Se prevé un uso hotelero?Podría entrar dentro del terciario, pero hoy no está previsto.

Uno de los atractivos es la terraza. ¿Se podrá acceder de forma gratuita?Podría formar parte del tour. Estaría muy bien que pudiese haber, por ejemplo, una cafetería.

¿Qué cambios tecnológicos notará el aficionado?La tecnología va variando mes a mes. Es un aspecto que queda abierto y que tendremos que valorar en un futuro con el club. Se notará, en cualquier caso, en los videomarcadores. Serán grandes e interactivos e incluso podrán estar conectados con la megafonía o ligados a una iluminación dinámica.

El proyecto ha suscitado mucha tensión política y ha irrumpido en plena campaña electoral. ¿Le preocupa?No especialmente. Sí nos preocuparía que, por estos temas, no se llevara a cabo el estadio y no se pudiera hacer este maravilloso proyecto. Yo creo que Zaragoza tiene que aprovechar esta oportunidad.

¿Confía en que los políticos se pongan de acuerdo al final?Sería lo más razonable, este es un momento muy especial.