Lambán acusa al Real Zaragoza de apoyar del PP y dice que no ha visto el diseño de la nueva Romareda

El pulso entre el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el Real Zaragoza va a más. Un día después de la presentación del anteproyecto de la nueva Romareda, que ha copado este sábado las portadas de los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo ha evitado hacer valoraciones. “La verdad es que no lo he visto”. Lo que sí ha advertido es que la presentación de la nueva imagen del estadio implica que el Real Zaragoza ha decidido “apoyar al PP” en la campaña electoral del 28-M.

“Lo que sí que me llama la atención, y me parece, voy a decir, simplemente anecdótico, es que la campaña electoral de hace 4 años terminó con el Real Zaragoza apoyando al PP y esta campaña empieza con el Real Zaragoza apoyando al PP”, afirmó. “Me parece una opción tan legítima como otra cualquiera”, añadió.

Con estas palabras evidenció la ruptura entre el presidente y el club, que ha atravesado diversos episodios de tensión en las últimas semanas. En primer lugar, por los tres requerimientos enviados por la DGA al Ayuntamiento de Zaragoza que cuestionan la legalidad de la tramitación del nuevo estadio, que el Consistorio ha considerado un intento de “boicot”

Además, aunque no ha habido reacción oficial, al club le molestaron especialmente las palabras del presidente en el día de Aragón. “No son necesarios inversores foráneos que en el corazón no llevan el color de los equipos a los que dicen defender”, afirmó Lambán en el acto institucional del 23 de abril.

“Este club es apolítico”

La tensa relación que mantiene en este momento el club con el Gobierno de Aragón, que hoy por hoy es la principal amenaza del proyecto por el riesgo de judicialización, marcó la presentación del anteproyecto de estadio el pasado viernes. El director general, Raúl Sanllehí, afirmó ese día que “este es un club completamente apolítico”.

“Representamos una diversidad de aficionados de todas las tendencias políticas y en ningún caso nos vamos a acercar a un lado y a otro”, afirmó el directivo justo un día antes de que Lambán haya acusado a la sociedad anónima deportiva de alinearse con el PP.

Presentación del proyecto de la nueva Romareda. Guillermo Mestre

“Estar en esta situación no es agradable. El riesgo de judicialización es algo que nos tiene que preocupar. Pero nosotros solo podemos controlar lo que podemos controlar”, explicó Sanllehí el pasado viernes. “Solo hemos hecho un anteproyecto que cumple los pliegos y las normas de la FIFA para que nos otorguen el Mundial”, declaró.

Pese a todo, Sanllehí confió en que la beligerancia de la DGA contra el proyecto ponga en riesgo solo “en un grado mínimo” la operación. “Espero que no haya muchas trabas”. Preguntado por si el club ha podido hablar con el presidente Lambán tras las críticas a los inversores, Sanllehí contestó tajante en la presentación del nuevo estadio: “No, no hemos hablado”.