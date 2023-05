Azcárate: "Los periodos críticos para la afición de La Romareda serán el primer año y los veranos. Habrá que ir a saco"

El arquitecto de la nueva Romareda, acompañado por Eduardo Aragüés y Antonio Lorén, explica cómo se va a construir el campo de fútbol y los aforos que se quieren mantener. Nunca se cerrará el estadio y en cualquier caso los aforos superarán el 50% o 60%. "Pero si conseguimos que sea el 78% iremos al 78%", dice.

¿Cuál va a ser el aforo mínimo del estadio durante la ejecución de las obras?César Azcárate: No tenemos a día de hoy una cifra para dar exacta. La tendremos en las siguientes fases. Ahora tenemos unas líneas que pertenecen a esta fase del diseño, que es la de anteproyecto. Va a variar mucho si esa línea la metes un par de crujías más, un par de pórticos más hacia la derecha o más hacia la izquierda. No hemos entrado. En la fase de proyecto entraremos en el detalle. Nuestra idea es que sea siempre el máximo, pero no podemos atarnos a una cifra máxima a día de hoy porque también el objetivo prioritario es acabar. No podemos concretar.