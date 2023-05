El zaragocismo dice sí a la nueva Romareda: "Ofrece otra dimensión del club y de la ciudad"

Después de tres proyectos fallidos, el zaragocismo lo tiene claro: el estadio presentado por el Real Zaragoza el pasado viernes, que lleva la firma del equipo de arquitectos de Idom liderado por César Azcárate, debe ser el definitivo. Y respecto al resultado arquitectónico, con sus matices diferenciales y a la espera del diseño definitivo, el aplauso es general.

Exjugadores, exdirectivos y aficionados expresaron ayer su opinión tras ver las recreaciones del estadio. Con un presupuesto de 140 millones de euros, se espera que las obras puedan comenzar en junio de 2024 con el objetivo de estar listas a finales de 2028.

El presidente de la Federación de Peñas, Pablo Palomar, dijo que «la primera impresión no es mala». «Me ha gustado más por dentro que la estética de fuera, que no es supernovedosa. Me gusta ese concepto de grada cercana al campo de fútbol, más al estilo inglés», comenta. Su antecesor en el cargo, José Vicente Casanova, estaba entusiasmado: «Ha respondido a las expectativas. Sitúa las instalaciones a nivel top», afirma. «Me ha gustado mucho. La mayoría de los aficionados buscábamos un campo muy vertical y cerrado».

El debate del aforo

Los dos apuntan que entre la afición hay debate con el aforo. «Es el único punto en el que hay diferentes pareceres. El campo debe tener la capacidad mínima para alcanzar la máxima categoría de la UEFA y un rango de crecimiento de la masa social. 42.500 espectadores responde a ambos conceptos, aunque haya alguna fecha en la que desearías un campo de 50.000 ». «42.500 está bien, pero si miramos para dentro de unos años igual se queda un poco corto para determinados eventos», indica Palomar.

Los exjugadores Xavi Aguado y Andoni Cedrún estaban satisfechos. «Es un campo que ofrecerá otra dimensión del club y la ciudad. Por fuera parece muy bonito. Zaragoza lo necesita», afirma Aguado. Para Cedrún, «el estadio es coqueto, precioso y espectacular». «Hace falta un estadio para la categoría de la ciudad y del equipo. Y me encanta con sus colores azules y blancos, su luminosidad y su modernidad. Va a ser un referente», afirma.

Ángel Aznar: "Si hay algún problema político que lo digan antes de las elecciones para podernos definir los zaragocistas"

El expresidente del Zaragoza, Ángel Aznar, dijo que «el proyecto está muy bien». «Es un vuelco importante para Zaragoza», comenta. «Problemas no tiene que haber ninguno. Si hay algún problema político que lo digan antes de las elecciones para podernos definir los zaragocistas», afirmó. «Este campo va a salir. Si por culpa de cuatro no nos hacen el campo, sería muy grave», afirma.

El zaragocismo es consciente de que las discrepancias políticas, con diversos requerimientos de legalidad por parte de la DGA, arrojan incertidumbre. «Este proyecto tiene la pinta de que es el definitivo. O se hace o no podremos acceder al Mundial», dice Palomar, que también pide que «esté todo bien cerrado» y «no haya fisuras» a nivel administrativo o en los pliegos para que el campo «no se eche atrás».

Andoni Cedrún: "Me encanta con sus colores azules y blancos, su luminosidad y su modernidad. Va a ser un referente"

«Esperamos que todo evolucione con normalidad y que el proyecto siga adelante», afirmó. «El punto al que ha llegado el tema es de no retorno. Cualquier partido que intente parar este proyecto quedaría marcado. Nadie va a ser tan torpe de pararlo», añadió Casanova, aunque sí defendió que la cesión del campo sea menor a los 75 años previstos.

Gif Romareda bueno. Idom

Ante los problemas que han tenido los proyectos de estadio, Aguado dice que «da igual el partido que gobierne, el campo debe ser un bien común». «No solo va a jugar el Real Zaragoza, vendrán finales de la copa del Rey, conciertos... Las instituciones deben ponerse de acuerdo porque es un bien necesario para la ciudad», declara.

Según Cedrún, «tienen que sentarse por el bien de un activo tan importante que es el Real Zaragoza». «Deben juntarse y ver que esta ciudad necesita un estadio, dejar el partidismo y pensar en que hace falta un estadio acorde a la categoría de Zaragoza, a Aragón y al club», concluye.