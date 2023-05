La nueva Romareda empezará a construirse en el verano de 2024: así serán las cuatro fases de las obras

Va a ser una obra titánica que va a exigir altas dosis de paciencia al aficionado durante los cuatro años de convivencia con las siempre molestas obras. La construcción de la infraestructura deportiva se iniciará en el verano de 2024, después del derribo de las instalaciones de Urbanismo anexas al campo y del edificio del Cubo, y terminará a finales de 2028, con tiempo suficiente para quedar a disposición de la FIFA con un año de anticipación al Mundial 2030, si finalmente Zaragoza es elegida subsede.

El anteproyecto prevé cuatro fases que durarán entre 17 y 19 meses, aunque estos detalles quedarán pendientes del proyecto definitivo. Los trabajos comenzarán por el gol sur, que empezará a derribarse en junio de 2024, una vez acabada la temporada. La ejecución de la obra se prolongará hasta noviembre de 2025, aunque a partir de final de esa temporada se iniciará la ejecución de la tribuna este. Ese graderío podría estar terminado en octubre de 2026.

"Será en los veranos cuando haya que meter mucha más producción para luego seguir desarrollando obra durante toda la temporada, pero permitiendo el máximo de espectadores posibles", explicó el arquitecto César Azcárate, responsable del equipo de Idom que ha diseñado el estadio.

En el verano de 2026 ya se habría iniciado la edificación de la tribuna de preferencia, que se prolongaría hasta diciembre de 2027. Al igual que en fases anteriores, estos trabajos se solaparían con los del derribo y la construcción del nuevo gol norte, que comenzarían en junio de 2027 y terminarían en noviembre de 2028, siempre según este calendario, que todavía no es definitivo. "Aunque este es el chasis de la planificación de los trabajos", dijo Azcárate.

¿Y el terreno de juego? Se ha previsto que esta zona se construya en el verano de 2026. Las medidas del campo no cambiarán, siendo necesario únicamente "desplazarlo unos metros en horizontal" para construir las nuevas gradas y bajar 50 centímetros la cota actual. Azcárate aseguró que, si fuera necesario, en un futuro podría acometerse una "pequeña ampliación" de las instalaciones, de 42.500 espectadores, pero sin cambios de gran calado.

Al estar en fase de anteproyecto no pudo concretar el aforo mínimo que tendrá el estadio durante la ejecución de las obras. "La idea es trabajar con el máximo de espectadores posible. Eso es lo que estamos trabajando con el club. Pero hay que ser realistas y hay que dar paso a que las obras se puedan construir", dijo. Aseguró, no obstante, que es fácil ver que al hacerse en cuatro fases "no se reducirá el aforo en exceso".