Ciudadanos garantiza que no modificarán los pliegos de La Romareda para no retrasar más el proyecto

"Cualquier modificación tecnica del pliego retrasaría el proyecto de La Romareda, con lo que lo ideal es que se quede como está". Así lo ha manifestado hoy el candidato a la alcaldía de Zaragoza por Ciudadanos, Dani Pérez, al valorar el proyecto del nuevo estadio realizado por el arquitecto César Azcarate.

"No enredemos más. Tiremos para delante" y si por cuestiones técnicas, ha precisado, "hubiera que revisar el pliego, eso no podría ser la excusa para poner el contador a cero". Ha advertido que lo mejor es "que el proyecto se quede como está". "No hay marcha atrás", ha recalcado.

"Ciudadanos desbloqueó La Romareda y es la garantía de que nadie va a poner palos en la rueda para que este proyecto sea pronto algo visible, tangible y Zaragoza tenga el estadio que nos merecemos, eso sí con todas las garantías legales y toda la transparencia", ha manifetado el líder de esta formación política. "Puedo asegurar que con Ciudadanos en el Ayhuntamiento de Zaragoza estas paredes", ha reiterado, en referencia a las del actual estadio, que "van a ser historia y la cuenta atrás ha comenzado".

"Siendo Ciudadannos quien detertmine quien va a ser el próximo alcalde o alcaldesa de Zaragozano, es decir, estando en el equipo de gobierno, no vamos a permitir que nadie pongapalos en la rueda", ha señalado, al considerar "una pena y una vergüenza que hayan tenido que pasar tantos años y que hayamos tirado por el sumidero tantos millones de euros hasta decir que el proyecto de la Romareda va a ser una realidad".

"Lo importante es que tengamos voluntad de hacer el estadio y que sea un proyecto de ciudad y no electoralista", ha reconocido el líder de Ciudadanos. "También me gustaban los proyectos de Bofill, Lamela o Sicilia. No quiero quitarles mérito. Buenos millones de euros nos costaron a todos, pero el de Azcárate ha gustado a las peñas, que reflejan el sentir de la aficción zaragozista; objetivamente es un gran proyecto de un gran arquitecto y debe ser el punto de partida", ha dicho Pérez.

"¡Vayamos ya a por él!", ha exhortado. "El Mundial de fúbol está a la vuelta de la esquina y tenemos que tener el estadio que Zaragoza merece y no esta cochambre, con todo el cariño a lo que ha sido durante años emblema de la ciudad, pero que hace tiempo quedó obsoleto y supone una amenaza para la seguridad de muchos espectadores", ha añadido.

En cuanto a que los partidos asuman la responsabilidad de tanto retraso, Dani Pérez, ha indicado que "hay que mirar al futuro porque mirar atrás no soluciona nada" y ha recordado que "este fue un proyecto que el Partido Popular, Azcón, anunció incluso antes de las elecciones de 2019". "'Voy a por La Romareda es lo primero que dijo, pero no se ha movido el tema como debiera. Lo que pienso es que la responsabilidad real habrá que pedirla si este proyecto vuelve a pararse por intereses electroralistas", ha concluido el líder de Ciudadanos en el acto con el que ha comenzado otro día de campaña electoral.

"Me he cansado de clamar que todos los partidos politicos con opción de gobierno tenían que estar de acuerdo en esto", ha recordado el candidato por Ciudadanos a la alcaldía de Zaragoza. "Ya veníamos de un episodio, en 2005 o 2006 que ya con las máquinas en la Romareda, el PP junto al PAR, entonces en el Ayuntamiento, judicializaron el tema y se paralizó la obra. No podemos jugar a lo mismo, este proyecto no puede depender de quién este en la alcaldía en un momento dado. Es un proyecto ciudad", ha recaldado y "no puede ser un fiasco y que un cambio político en el Ayuntamiento lo vuelva a parar. Si de Ciudadanos depende, no va a ser así", ha manifestado comprometiéndose a la continuidad del proyecto "completamente irrenunciable", ha aseverado.