¿Cómo tienes que llevar a tu perro en el autobús urbano o tranvía de Zaragoza?

El mundo está dividido. En algunos casos, polarizado. Los que adoran la pizza con piña y los que la odian; aquellos que nunca cambiarían montaña por playa, y al revés; los que ven las pelis y series en versión original subtitulada y los que prefieren el doblaje español, que siempre ha sido muy bueno; los que no aceptan la cebolla en la tortilla de patata y los que lo consideran, exageradamente, un sacrilegio, y los que no pueden vivir sin pasear con su mascota frente a los que no necesitan ese tipo de compañía en su vida.

Para los que un perro sí forma parte de la familia deben saber que además de pasear con su perro por Zaragoza también pueden llevar en el autobús urbano gracias a una disposición que hace más sencillos sus traslados por la ciudad, aunque haya que cumplir una serie de requisitos y ceñirse a condiciones concretas para garantizar la comodidad de los ciudadanos sin perro.

Cómo debe ir una mascota en el autobús de Zaragoza

El perro siempre podrá viajar en el bus urbanos siempre que cumpla una serie de requisitos que se especifica en el reglamento:

Está permitido viajar con pequeños animales domésticos como perros, gatos, cobayas, periquitos o loros, entre otros, siempre que vayan en sus receptáculos adecuados.

El usuario del autobús encargado de la mascota deberá encargarse en cada momento de que el animal no moleste al resto de usuarios con olores o ruidos.

Se permite viajar con los objetos y paquetes, siempre que no supongan molestias o peligro para el resto de los usuarios o para el vehículo. Por lo que se admitirá llevar un receptáculo en el que se transporta la mascota pero no podrá superar las medidas permitidas para los bultos, es decir, no podrá ser un tamaño superior a 100x60x25 centímetros .

. En cuanto a los perros guía y de asistencia deberán ir correctamente identificados y sí podrán viajar junto a sus dueños.

Es importante tener en cuenta que las personas de movilidad reducida, las mujeres embarazadas y las de edad avanzada dispondrán de asientos de utilización preferente, que están debidamente señalizados.

Cómo llevar a la mascota en el tranvía de Zaragoza

El acceso de animales de compañía al tranvía está sujeto a la Ordenanza Municipal sobre la Protección, la Tenencia Responsable y Venta de Animales y deben cumplir estos requisitos: