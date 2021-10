¿Tortilla de patata con o sin cebolla?: Dabiz Muñoz, el mejor cocinero del mundo, lo tiene claro

El chef madrileño Dabiz Muñoz que fue galardonado con el premio al mejor cocinero del mundo en los 'Best Chef Awards' del pasado mes de septiembre acudió este martes al programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero' para presentar su nuevo restaurante.

Muñoz cuenta con tres estrellas Michelín y sigue engrosando su amplio currículum, con un premio otorgado por los profesionales del gremio y que ha colocado a cuatro españoles entre los cien chefs más importantes del mundo culinario.

La entrevista dio para mucho, el polémico cocinero, pareja de la presentadora de televisión Cristina Pedroche, dejó un gran sabor de boca con su entrevista y fue contundente sobre una de las cuestiones más discutidas de la gastronomía española. Ante la pregunta, ¿cómo te gusta más la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? el cocinero no se hizo esperar y contestó: "Sin cebolla, es evidente.

A esta definitiva respuesta añadió: "La tortilla con cebolla está un paso por debajo de la tortilla sin cebolla" además añadió cuáles son para él las claves de una buena tortilla de patata: "Una buena tortilla de patata debe estar hecha con un buen huevo campero, buenas patatas y que se quede cuajada perfecta...".

En el programa de Motos, Dabiz Muñóz habló también de su nuevo restaurante y de su tormentosa relación con el éxito explicando que lleva mejor el fracaso: "Gracias a todas las veces que me he caído y he sabido levantarme, he llegado a donde estoy hoy", aseguró. "Creo que estoy mejorando a nivel personal en muchas cosas", aseguró y también saludó a su psicóloga.

Muñoz comentó cómo es su día a día culinario: "Durante la semana me gusta cuidarme mucho y a veces me llevo un tupper con macarrones con atún a mi propio restaurante".

Trancas y Barrancas sacan el lado más comprometido de @Dabizdiverxo en el test del mejor cocinero del mundo #DabizEH pic.twitter.com/tB1piV5vgh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 12, 2021

La denominación Kobe está prohibido sacarla de Japón

Y explicó que "la carne con denominación Kobe está actualmente prohibido exportarla de Japón", "Es la raza es el Wagyu que la hay en muchos países, en España también, dependiendo de cómo lo críen, así será. Kobe no significa que sea mejor que vaca rubia gallega".