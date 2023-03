Cristina Inogés: "Ser pregonera de la Semana Santa de Zaragoza era mi sueño desde pequeña"

Se va agotando la espera. La cita que más de 15.000 cofrades zaragozanos llevan tiempo esperando llegará el próximo sábado. A las 18.00 comenzarán a sonar las primeras cornetas en la plaza del Justicia y, minutos después, dará comienzo la procesión del pregón en la que están representadas todas las cofradías y hermandades de Zaragoza. A las 20.00, en la bandeja de la plaza del Pilar, la teóloga Cristina Inogés será la protagonista al dar comienzo oficial con su pregón a las celebraciones de la Pasión.

"Ser pregonera de la Semana Santa de mi ciudad era algo que soñaba de pequeña y que, en un momento, quedó aparcado en la lista de 'imposibles' así que, cuando me lo comunicaron, no pude sentirme ni más feliz ni más sorprendida", decía ayer Inogés, para quien "es un privilegio" poder ejercer esta responsabilidad el próximo sábado.

La teóloga fue la primera persona laica en ser invitada por el Vaticano para una meditación durante el Sínodo y "es una mujer comprometida con todos los valores que se reflejan en la Semana Santa", afirma Carmen Etayo, hermana mayor de Las Esclavas, que este 2023 es la cofradía encargada de la procesión del Pregón.

"El pregón no será largo: hay que pensar en quienes están de pie con los tambores y bombos encima"

Inogés, en aquella reflexión en el Vaticano, invitó a "construir esa Iglesia llamada a ser refugio seguro para todos; lugar de encuentro y diálogo intercultural", pero prefiere no desvelar aún el sentido de las palabras que pronunciará el sábado. "Me han pedido que no diga nada al respecto. Solo diré que no será muy largo porque hay que pensar en quienes están de pie y con los tambores y bombos encima, en los niños, en las personas mayores... Sí diré que todo el mundo se va a sentir incitado a celebrar la Semana Santa", aseguraba ayer la zaragozana.

En apenas cuatro días, cuando se abran las puertas de San Cayetano, se escuchará la paraliturgia proclamada por Santiago Fustero (consiliario de la cofradía del Silencio) y, después, retumbarán los redobles más madrugadores. Inogés reconoce que estos momentos de preparativos de las procesiones constituyen algunos de los mejores recuerdos de su infancia.

Recuerdos de infancia

"No soy cofrade, así que no salía en procesión ni tenía nada que ver con los tambores. Mi primer recuerdo es de mi casa. Mi madre preparando el hábito de mi padre, que nunca se recogía sin enviar a limpiar. Cómo se dejaba todo listo para que estuviera en perfecto estado y la importancia que tenían los zapatos, que eran por lo que yo, de niña, identificaba a mi padre", cuenta la pregonera.

Estos días las distintas cofradías recuerdan a todos sus integrantes cuáles son las 'normas procesionales' y, por descontado, indican que los zapatos han de ser negros (no valen deportivas) o del mismo color del hábito. Son los pequeños detalles que aportan brillo a las 53 procesiones que se podrán ver en apenas nueve días desde el Sábado de Pasión, hasta la del Encuentro Glorioso el Domingo de Resurrección.

Inogés, autora de numerosas publicaciones como 'No quiero ser sacerdote. Mujeres al borde de la Iglesia' (2020) o 'Beguinas. Memoria herida' (2021), se sumará este año a una privilegiada lista de pregoneros, entre los que figuran algunas personalidades más mediáticas y otras que han sido pilar fundamental de muchas de las parroquias que son sede canónica de las cofradías. En los últimos años han sido pregoneros la escritora Ángeles de Irisarri, el profesor Manuel José López, el sacerdote Luís Marco, el cardenal Juan José Omella, el teólogo Jesús Domínguez, la editora de HERALDO Pilar de Yarza, el sacerdote Antonio José España y el arzobispo Carlos Escribano. En 2014 se invitó a la cantante lírica Montserrat Caballé, pero semanas antes sufrió un accidente doméstico que le impidió viajar a Zaragoza y fue sustituida por Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y Jaca.